Este Tour teve um canibal, chamado Tadej Pogacar: ninguém teve pernas para o acompanhar. A corrida tornou-se monótona, desinteressante pela vitória final.





Ainda pensei que alguém lhe poderia fazer frente, mas Carapaz dava uns repelões, todavia depois gorava-se as suas tentativas. O que se viu foi Pogacar omnipresente que humilhou a Ineos dos milhões e de muitos corredores do topo.Valeu a reportagem da Eurosport com os comentadores: Luís Piçarra, Paulo Martins, Olivier Bonamici, Gonçalo Moreira, José Azevedo e Frederico Bártolo. Conseguem criar um ambiente familiar estando em directo. Estão horas a fio em antena e não é fácil ter a atenção de quem está a ver.Eu sempre gostei de ver o Tour, altura do ano em que no desporto só há ténis, Fórmula 1 e pouco mais.Seguir o Tour na televisão, permite-me ter uma bela panorâmica de diversas zonas de França sem sair de casa: monumentos, paisagens fascinantes, entre outros.O Tour foi dominado pela Eslovénia. Quem diria?! Um pequeno país que se impõe na alta roda do ciclismo internacional. O ano passado dominou Primoz Roglic, até ao contra-relógio final. Foi então que apareceu o furacão Pogacar e arrebatou a camisola amarela num dos Tours mais dramáticos da história do ciclismo.Este ano confirmou-se que Pogacar não estava para brincadeiras, ganhou quase tudo que havia para conquistar: camisola amarela, de campeão do Tour, a camisola branca, de melhor jovem ciclista em prova, e a camisola das bolinhas vermelhas, para o melhor trepador. Psicologicamente é arrasador para a concorrência.É evidente se Roglic e Thomas não tivessem caído, condicionando-os para o resto da prova, as coisas seriam de modo diferente. Já nem falo de Froome e Nibali, meus ídolos que já não conseguem nada com esta nova geração. Pogacar tem 22 anos e vai longe, gosto que ele diga que não aprecia ser comparado a outros ciclistas como Eddy Merckx ou Indurain, cada ciclista tem as suas idiossincrasias.Agora é esperar pela Vuelta, se estará presente para um confronto com Egan Bernal, que vem de uma vitória no Giro, ou com os favoritos que caíram no Tour.Para já Pogacar rumou a Tóquio para disputar os Jogos Olímpicos e terá a ajuda de Roglic.Vou estar atento.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO