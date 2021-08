Ronaldo mostrou-se desgostoso que usem o seu nome na praça pública, porém só agora reagiu por que não tem para onde ir e vai ter de ficar na Juventus contra sua vontade.





Verdade seja dita que a equipa, o ano passado, mostrou grandes dificuldades em se adaptar ao seu jogo e capacidade goleadora. A Juventus sofreu a bom sofrer para se apurar para a Liga dos Campeões.Perdeu o Scudetto e fome de vencer, sendo uma equipa insipida e inconsequente. Porém, Ronaldo gostaria de sair da Juventus não só pelos seus problemas financeiros, mas porque Massimiliano Allegri veria com bons olhos a sua possível saída, sendo uma oportunidade de reestruturar a equipa e dar-lhe uma filosofia jovem e de futuro.O problema de Ronaldo é que já ninguém arrisca milhões para o ter, a 5 de Fevereiro faz 37 anos. A sua campanha no europeu foi sofrível, sendo o melhor marcador, mas com alguns penáltis à mistura.Depois a ida de Messi para o PSG que, foi inesperada e surpreendente, tapando a sua possível transferência para Paris. O Real Madrid não o quer, o Manchester United não quer arriscar numa Premier League tão competitiva e exigente fisicamente. Sobra o Manchester City, mas Guardiola nunca morreu de amores por Ronaldo.Ronaldo é uma "prima donna", onde chega gosta de ter tudo a seus pés, atendidos os seus caprichos e exige muito dinheiro.Nada disso vai acontecer. Então o que resta a Ronaldo? Ficar na Juventus e vitimizar-se que não aceita que usem o seu nome.Inteligente como é recuou e procura salvar a face. Até agora deixou alimentar os rumores da sua possível saída, que estava desconfortável, mas como começou a ver as coisas a não correrem de feição fez um guino de 360° e fica por Turim.De novo, Messi cruzou-se com Ronaldo não dentro do campo, mas no mercado de transferências, mas desta vez Messi teve a prioridade. Messi foi a custo zero e Ronaldo ainda tem mais um ano de contrato.Agora falta saber se Messi consegue singrar noutro clube para além do Barcelona, porque Ronaldo já provou à saciedade que brilha em qualquer clube do Mundo.