1 - Nadal a perder 2-0 em sets, no Domingo de manhã, deu para eu ir caminhar, ver que o match não tinha finalizado e segui-lo até ao fim.Que partida de ténis! Até cansava de ver cada ponto em disputa, foi brutal o empenho de Nadal e Medvédev.Nadal nem parece humano vinha de uma lesão no pé, consequentemente, esteve cinco meses sem competir. Nadal é o contrário dos "preguiçosos", dos " não posso", dos "dói-me muito", dos "desistentes". Para ele não existe a palavra "render-se" e nada é impossível.Nadal a perder 2-0 numa final seria suficiente para mostrar que estava de volta, porém, a sua mente inquebrantável e indestrutível, com uma ambição desmedida, um físico trabalhado e de aço fazem dele o que é e sempre foi. Há duas décadas que vejo Nadal vencer, ter lesões e voltar em grande.Nadal é um jogador talentoso e dotado, sendo o seu 21.º Grand Slam, com esta vitória transcende tudo. Superou Federer e Djokovic e pode não ficar por aqui.A única dúvida que tenho é como seria se Djokovic estivesse presente? Nos últimos confrontos Djokovic tem vencido sempre Nadal.Estou ansioso por ver um confronto entre os dois.2 - A final da Taça da Liga foi interessante. O campeonato parou e deu para seguir com atenção a final desta prova. Quando há muito futebol não dá para ver todos os jogos, opto por seguir a Premier League e o Calcio. A 1.ª parte, até ao golo de Everton do Benfica, teve pouco interesse e foi morna com pouca emoção.O futebol, seja onde for e em que liga aconteça, é muito semelhante na colocação dos jogadores e na reposição de bola. É interessante verificar que o futebol, actualmente, tem uma linguagem universal e estratégias similares. A diferença passa por jogadores prodigiosos.Na 2.ª parte do Sporting- Benfica houve o primeiro golo do Sporting o remate ao poste de Paulinho e adivinhava-se mais. O segundo tempo foi mais interessante de seguir. De repente, Sarabia arrumou a questão, para mim, um dos melhores jogadores estrangeiros a actuar em Portugal.O Sporting é uma equipa com uma enorme mentalidade e um estofo, em que os jogadores jovens, até parecem jogadores veteranos. A presença de Ruben Amorim sente-se. O Belenenses ontem foi a vítima seguinte.