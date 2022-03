Ontem, quarta-feira, segui o Sporting-FC Porto. Estava expectante, depois dos acontecimentos infelizes, ainda na memória de muita gente, do jogo no Dragão para o campeonato.Esse jogo, que teve como desfecho um empate a 2-2, gerou muita controvérsia e expulsões.Um jogo da taça tem características diferentes de um jogo do campeonato. Esta semi-final da Taça de Portugal é disputada a duas mãos, o que permite rectificar um resultado menos bom.Há coisas que não são entendíveis! A Taça de Portugal é disputada em sete eliminatórias e uma final. São disputadas a uma mão todas as eliminatórias e a final. A meia-final é disputada a duas mãos. Sou apologista que a meia-final fosse somente disputado numa mão, ainda por cima, com um calendário sobrecarregado de jogos.Por outro lado, a 2.ª mão disputar-se-á somente em Abril, retira o élan de quem teve um bom resultado. O FC Porto- Sporting deveria ser disputado para a semana.Neste jogo estiveram de volta Pepe e Tabata. Como é habitual os castigos efectivos sobre o que se passou no jogo do campeonato serão protelados ad aeternum.Foi mais um frente-a-frente entre Rúben Amorim e Sérgio Conceição.O jogo de má memória do campeonato fazia sombra a este jogo da taça. Ganhar um jogo destes é bom e levanta a moral, mas não tem influência no campeonato.Estes jogos, FC Porto – Sporting, estão a tornar-se uma banalidade, é o terceiro em meia dúzia de meses.O Sporting começou muito bem com um golo soberbo de Pablo Sarabia. Porém, a infantilidade e a precipitação no penálti provocado pela defesa do Sporting, mudaram completamente o rumo do jogo. O Porto na 2.ª parte empatou, passou para a frente do marcador, pelas oportunidades que teve poderia ter ampliado a sua vantagem.O toque com o calcanhar de Taremi é soberbo a oferecer o golo a Evanilson.O jogo teve muitas paragens, o que é mau para o espectáculo. Quem vai ao futebol gosta de perder a noção do tempo. Um jogo de futebol com tantas paragens torna-se agónico.No final do jogo, veio à memória o último jogo, com a aglomerações de jogadores podia acontecer, de novo, o pior. Mas, houve unicamente uma troca de opiniões de Rúben Amorim com Sérgio Conceição.Foi importante ninguém perder a cabeça e manter-se a calma.Espero que quando o FC Porto perder também o saiba fazer com dignidade e elevação.Venha a 2.ª mão da eliminatória em que o FC Porto está em vantagem e confortável, pois em caso de empate contam os golos fora e o Porto tem dois de vantagem. O FC Porto, até se pode dar ao luxo de perder no Dragão 1-0 e é apurado.