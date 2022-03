O jogo para a Champions, entre Real Madrid e PSG, ia para além do futebol. O Real Madrid, o clube mais poderoso da Europa em conquistas jogava o seu futuro contra um PSG que pretende ocupar o seu lugar e mudar o statu quo do futebol mundial.Neste jogo havia vários aliciantes, o caso Mbappé que ainda não se sabe se vai para o Real Madrid e o regresso de Sergio Ramos, mas por outro clube, todavia está lesionado, assistiu ao jogo na bancada.O PSG é um clube francês, mas tem um país – o Qatar com os seus petrodólares para tentar tirar a hegemonia ao Real Madrid e vencer uma Champions.Porém o "Hala Madrid", grito dos adeptos do Real Madrid funcionou mais uma vez, em apoio da sua equipa contra um PSG que passou de excepcional, até aparecer Benzema, o novo Ronaldo de Madrid.Viu-se um Mbappé que, é um fora de série, destroçar a defesa do Real Madrid com um golo bem cedo e por contra golpes fantásticos.Um jogo desta envergadura passa por detalhes e pormenores, uns mais visíveis ( erros de jogadores) do que outros ( táctica do treinador). Donnarumma esteve no melhor e no pior ao cometer um erro que relançou o jogo.A mudança táctica de Ancelotti funcionou. As substituições operadas sortiram efeito, dando energia e velocidade, num ápice, o que parecia tudo perdido ficou tudo em aberto, com o épico Benzema a liderar a equipa.O PSG parece que se apagou e faltou-lhe estofo mental e físico para contrariar o inferno do Santiago Bernabéu. O "Hala Madrid" é algo indescritível, uma equipa que nunca se rende. Fala-se que Ronaldo está mal, mas Messi é uma sombra do que foi e arrasta-se, Neymar a mesma coisa. Mbappé merecia pelo que jogou, que a eliminatória tivesse outro desfecho. Messi já não faz a diferença.Mbappé parece o Ronaldo brasileiro, pujante, veloz e frio em frente à baliza. E, o melhor de tudo tem 23 anos. Mbappé foi eliminado, mas merecia ir com o Real Madrid.Nota: Ronaldo está numa situação no Manchester United, triste e complicada, o seu divórcio vai-se consumar no final da temporada. O seu futuro pode passar por jogar no PSG com Messi, o que seria espetacular depois da rivalidade entre os dois, de mais de uma década. Seria um final feliz para quem tem 37 anos. Visto à distância teria sido preferível Ronaldo ter ficado no Real Madrid, mas Florentino Pérez nunca lhe deu o devido valor e abriu os cordões à bolsa. Ronaldo desde que saiu do Real Madrid tem sido sempre a descer e uma agonia. Assim vai ser difícil Portugal ir ao Mundial.