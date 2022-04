O FC Porto este ano no campeonato caminha a passos largos para a conquista do título. Este fim-de-semana teve um percalço com o Sp. Braga, mas isso não belisca em nada a suas actuações.O FC Porto igualou o recorde de invencibilidade das grandes Ligas, o FC Porto não perdia no campeonato desde Outubro de 2020 e ficou com o mesmo recorde de 58 partidas sem perder, do Milan de Capello. O FC Porto só perdeu passado 59 partidas. É obra!Quis o destino que não superasse esse recorde, sendo o Sp. Braga o mau da fita.O FC Porto vinha de uma vitória contra o Sporting passando à final da Taça de Portugal e provavelmente acusou algum cansaço, natural neste final de época. O FC Porto procurou sempre remar contra o, 0-1 e por diversas ocasiões poderia ter empatado.Algo que me impressiona nas gentes do FC Porto é pensarem sempre que vão vencer, isso nem sempre acontece, mas a maioria das vezes é uma realidade. Essa maneira de ser, toca-me. Quando perdem há sempre uma justificação. Os portistas alimentam-se dessa forma de ser e de estar, isso resulta numa predisposição para vencer sempre.O FC Porto está perto de conseguir uma " dobradinha": ser campeão e vencer a Taça de Portugal.O FC Porto tem muito para comemorar, no dia 17 de Abril fez 40 anos que Pinto da Costa está à frente dos Dragões, uma verdadeira dinastia, tendo como "rei" Pinto da Costa.Pinto da Costa só abandonará a presidência se quiser ou por manifesta incapacidade, o seu amor ao clube não tem limite e é eterno.O seu maior segredo é dedicar 24 horas ao clube e fazer com que não falte nada a cada um dos jogadores e, que possam concentrar-se no mais importante, treinar, jogar e vencer. A sua cruzada contra os clubes de Lisboa granjeou-lhe uma auréola de lutador e guerreiro inabalável. Pinto da Costa prima por ser muito meticuloso com os detalhes e aspectos pessoais do seu grupo.Pinto da Costa é exímio na compra e venda de jogadores, e o mais importante, um jogador é importante enquanto joga no Porto, sendo vendido inicia-se o processo de reinventar-se e colocar outro no seu lugar, um exemplo flagrante, é o caso de Luís Diaz saiu para o Liverpool, outro ocupou o seu lugar e o Porto continuou a vencer.Esta devoção de se superar e avançar fez escola em Portugal. Por fim, o FC Porto está acima de todos e de todas as coisas.Nota: O jogo Manchester City – Real Madrid foi espectacular pelo ritmo de jogo e pelo resultado. Incrível a beleza de quem assiste com as duas equipas a procurar o golo.