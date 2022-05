O Milan venceu a Atalanta e fica a um ponto de se sagrar campeão, prémio merecido para o seu treinador Stefano Pioli e para esse jogador chamado Ibrahimovic que tem tanto de irascível como de fabuloso.As lesões de Ibrahimovic não lhe têm permitido dar o seu contributo dentro do campo, mas fora do campo contagia o balneário com a sua personalidade, habituado a vencer e ter uma mente de vitória.Será um prémio justo para um jogador de futebol com 40 anos que nunca venceu uma Bola de Ouro, por interesses e critérios que nada têm que ver com futebol.Na última jornada o Milan vai jogar com o Sassuolo e, se empatar, será campeão. O Inter de Milão tem menos dois pontos , mesmo que vença o seu jogo com a Sampdoria não chega se o AC Milan empatar. Em caso de igualdade pontual o confronto directo entre o AC Milan e o Inter de Milão é favorável ao AC Milan.Se o AC Milan for campeão, volta à ribalta passados 10 anos. O ano passado deu um ar da sua graça ficando em 2.º lugar.O AC Milan tendo como seu timoneiro Stefano Pioli que conseguiu mesclar a equipa de juventude e experiência, como Rafael Leão ( 22 anos) e Giroud ( 35 anos), tornando-a robusta, forte física e mentalmente.O AC Milan é uma das equipas no mundo que melhor faz pressing, isso no futebol actual é fundamental, por vezes a recuperação de bola é mais importante do que ter a bola.A Itália sempre teve treinadores que são muito bons na condução de jogadores: Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Claudio Ranieri, Giovanni Trapattoni, Marcelo Lippi e Carlo Ancelotti.Pioli tem sido uma enorme revelação, adaptando o Milan aos jogadores que tinha no seu plantel, conseguindo fazer sentir importante Ibrahimovic mesmo jogando muito menos.Esse ambiente acolhedor, paciente e maravilhoso deu frutos e faz escola.