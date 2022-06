1 – Mourinho está de volta, por onde passa gosta de fazer história. As suas passagens pelo Chelsea da segunda vez, Manchester United e Tottenham não foram do nível que nos habituou, mas vendo com o tempo, até, não foram assim tão más. Quem lhe seguiu como treinador pouco fez. Ele ainda venceu a Liga Europa pelo Manchester United e classificou a equipa em 2.º lugar.Ao vir para a Roma, parecia um passo atrás, não disputava a Champions e o plantel é sofrível, todavia ele gosta de desafios e de construir uma equipa. Completou um palmarés histórico: primeiro treinador a conquistar a Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.A Roma desde 2008 que não estava numa final e Mourinho não vencia um troféu desde 2017. Esta travessia do deserto acabou e para o ano terá outra força.Mourinho está de parabéns, assim como, o futebol português. Nunca esquecer, que foi ele que abriu as portas além-fronteiras para muitos treinadores portugueses e capacitou as qualidades de muitos jogadores portugueses.2 - O Real Madrid depois ter vencido, na Liga dos Campeões, numa situação dramática e no limite o PSG, pelo que se passou no final do jogo com Nasser Al-Khelaifi, sentindo que o PSG foi prejudicado e o seu desagrado. Eu fiquei com a ideia, que seria muito complicado Mbappé sair do PSG.O PSG não podia ter duas derrotas seguidas: uma derrota para a Liga dos Campeões, a seguir outra derrota perdendo Mbappé. Era humilhante demais.Florentino Pérez julga-se um supra-sumo na sua altivez na relação que tem com os jogadores, por vezes, sai-lhe caro. Tem a mania que todos os jogadores querem jogar no Real Madrid e não é bem assim.Perdeu Ronaldo por culpa própria e agora dava quase tudo a Mbappé. Porém o chauvinismo francês, com a ajuda de Macron, o orgulho de Al-Khelaifi e a mãe de Mbappé seguraram o menino Mbappé em Paris.É muito novo e tem muito tempo para jogar no Real Madrid. O Real Madrid depois desta nega é que pode não estar para aí virado.Mbappé ficar em Paris é uma boa notícia para Vinicius, de outro modo, poderia ser relegado para o banco de suplentes, por outro lado, uma possível vinda de Ronaldo para o PSG fica irrealizável. Eu gostava imenso de ver Messi jogar com Ronaldo, mas não será possível.Mbappé ficar em França teve que ver com um lado sentimental, é um símbolo nacional. Mbappé não deixará de ter uma palavra no futuro da equipa do PSG desde director desportivo a treinador. No Real Madrid seria um jogador importante, mas mais um.Mbappé esteve tentado a ir para Madrid e não acho que tenha sido uma questão de dinheiro (o Real Madrid e o PSG ofereciam sensivelmente a mesma coisa com algumas nuances), esteve dividido e indecisivo mas decidiu ficar no PSG, o que se compreende.3 - O Real Madrid é insuperável, mesmo não jogando bem, venceu o Liverpool. Perdeu Mbappé mas voltou a vencer, ainda por cima, em Paris. Não foi um jogo emocionante, mas a partir do golo de Vinicius, se não fosse Courtois as coisas iam-se complicar.Esta edição da Champions ficará marcada para sempre pelas célebres remontadas do Real Madrid contra o PSG, Chelsea e Manchester City.Foi um privilégio poder assistir a algo inolvidável no futebol.