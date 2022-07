Ronaldo tem sido uma verdadeira telenovela neste início de época. Sai ou fica no Manchester United. Vários clubes como o PSG, Chelsea ou Bayern de Munique rejeitaram-no, não pela sua capacidade e categoria, mas por outras razões extrínsecas: salário, valor da transferência ( é jogador do Manchester United até 2023), ter que jogar sempre, entre outras.Os dirigentes do Bayern, acredito, são alemães adoram controlar tudo. O PSG pode não querer Ronaldo, já tem Mbappé, Messi e Neymar. De outro modo, recebê-lo-ia de braços abertos, mas para isso Neymar teria que ir à sua vida.O novo presidente do Chelsea Todd Boehly queria-o, mas o treinador alemão Tuchel não esteve pelos ajustes e sabe o que passou para gerir egos no PSG.Jorge Mendes é um empresário muito influente e com uma rede de contactos dignas de enorme reconhecimento e crédito.Ronaldo poderia pensar somente em dinheiro e faria uma época no Manchester United a usufruir de um salário principesco, todavia, legitimamente gostaria de jogar a Liga dos Campeões.O Manchester United fez uma época muito fraquinha, o seu estatuto tem vindo a decair, após a saída de Mourinho que venceu uma Liga Europa e conseguiu um honroso 2.º lugar.É legítimo Ronaldo querer estar na competição em que foi mais feliz e se tornou uma lenda viva. Se, fosse somente por dinheiro tinha aceite uma oferta estratosférica de um clube da Arábia Saudita, cerca de 300 milhões de euros.A sua idade, vai fazer 38 anos em Fevereiro, dá que pensar!Tanto rebuliço, interesse e desinteresse, mas o seu aspecto físico e mental ainda estão aí para dar e durar e, vale numa época sempre 30 golos.Já houve tantas notícias e tanto falatório que é difícil perceber o que se vai passar. Recentemente é o Atlético de Madrid e Simeone deu o agreement para a sua vinda. Eu acho que Ronaldo ainda não está em saldo, ele quer mesmo encontrar uma equipa para disputar a Liga dos Campeões, mas não está fácil.Ronaldo pode até acabar por ficar no Manchester United, mas o seu nome a sua sigla CR7 são marcas que vendem mesmo muito e geram muito dinheiro.Fique onde ficar é sempre um jogador prestigiado. Se ficar no Manchester United, a Liga dos Campeões fica órfã do seu jogador de eleição, porém há o reverso quem ganha é a Liga Europa.A máxima, "fale bem ou mal, mas fale de mim", neste caso, falem de Ronaldo, mesmo que não saia do Manchester United.Para os portugueses, o mais importante, jogue Ronaldo onde jogar, é que esteja em forma para fazermos um bom Mundial.