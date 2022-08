Este fim-de-semana, assisti à final da Community Shield ( Supertaça de Inglaterra) entre o Liverpool e o Manchester City.A temporada da Premier League começou, num jogo em que se enfrentaram o vencedor da Liga do ano passado: Manchester City e o vencedor da Taça de Inglaterra: Liverpool.Este ano houve uma novidade, a partida não se disputou em Wembley, mas no King Power Stadium em Leicester porque, no dia seguinte, ia-se disputar a final do Campeonato Europeu Feminino em Londres.Pep Guardiola queria começar bem e mostrou os seus novos reforços: Haaland e Julián Álvarez contratado ao River Plate. Quem marcou foi Álvarez e Haaland teve uma perdida de bradar aos céus, em frente à baliza na pequena área. Laporte estava lesionado e não jogou na defesa, mas não é desculpa para a derrota.Jürgen Klopp estava desejoso de "vingança" e rectificar o que aconteceu o ano passado. Perdeu a Premier League nos últimos momentos e a final da Liga dos Campeões. Por outro lado, a saída de Mané para o Bayern de Munique foi uma enorme perda, mas a compra de Darwin Núñez já deu os seus frutos, provocou o penálti convertido por Salah e, ainda marcou o seu golo.O Liverpool jogou melhor e foi sempre mais perigoso. Luís Diaz esteve muito activo, mas foi Mo Salah considerado o jogador MVP ( melhor jogador em campo), marcou um golo de penálti e participou nas assistências nos outros dois golos. O Liverpool venceu 3-1 o Manchester City.Desde que, Jürgen Klopp chegou ao Liverpool, venceu a Premier League, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Taça da Liga e Taça de Inglaterra. Faltava-lhe a Community Shield, aí está, na vitrina do Liverpool.Jürgen Klopp, o treinador alemão mais latino que conheço: emotivo; alegre, simpático e estudioso. O treinador que ressuscitou o gigante adormecido que é o Liverpool.Este ano, vai ser uma luta incrível na Premier League.No Domingo, em Old Trafford, num jogo amigável entre Manchester United e Rayo Vallecano, frente-a-frente Ronaldo e Falcão. No Porto, em 2011, Falcão na Liga Europa marcou 17 golos em 14 jogos e levou a Taça para os Dragões. Em Madrid, em 2014, Ronaldo fez 17 golos em 11 jogos na Liga dos Campeões e levou a Taça para Madrid.Falcão e Ronaldo detêm um recorde selvagem juntos, que ninguém conseguiu superar até agora. O maior número de golos numa única edição de um torneio europeu de clubes.Ronaldo e Falcão dois monstros do futebol mundial.Nota: O Benfica está com pé e meio no play-off da Liga dos Campeões, leva três golos de vantagem para a partida da segunda mão, dentro de uma semana, na Dinamarca. Seria bom para o futebol português, o FC Porto, o Sporting e o Benfica estarem na Liga dos Campeões.