Tenho gostado de ver alguns jogos do campeonato nacional. Talvez por estar no seu início, o fulgor das equipas é bastante elevado. Vi o FC Porto em Vizela acreditar sempre e conseguir vencer in extremis com Marcano, que é uma grande aquisição este ano. Esteve lesionado e recuperou o seu lugar no eixo da defesa, que tão bem sabe desempenhar.O Sporting venceu o Rio Ave, Rúben Amorim tem tido uma postura que procura, de novo, o título, mostrando ser uma equipa coesa que se sabe o que faz. Este fim-de-semana, as coisas vão aquecer para os lados da cidade do Porto. Espero bem que os acontecimentos no campeonato passado não se repitam, para bem do futebol português.O Benfica venceu o Casa Pia por 1-0, com um golo de Gonçalo Ramos a garantir o quarto triunfo em quatro jogos oficiais disputados esta época.Mas na Liga dos Campeões as coisas processam-se de outro modo, e o nível é mais elevado.O Benfica venceu o Midtjylland, com este resultado avançou para a passagem ao 'playoff' de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.O Benfica como 3.º classificado no campeonato, para ter acesso à fase de grupos e ao almejado encaixe financeiro, teve que passar pela terceira pré-eliminatória e agora o "play-off".Tocou-lhe o Dínamo de Kiev, que devido à guerra jogou em casa emprestada na vizinha Polónia, em Lodz.O Benfica começou logo a vencer com um excelente golo de Gilberto, que lhe deu uma enorme estabilidade, mas não ficou por aqui e surgiu o 2.ºgolo de Gonçalo Ramos, a jogar e marcar assim, vai ficar pouco tempo na Luz.O Benfica mostrou o seu poderio e foi muito superior.O Benfica começa a dar mostras de estar a embalar para uma época excelente. Esta vitória abre boas perspectivas e, o mais importante, é moralizante e aumenta significativamente os índices de confiança.O Benfica deu um passo de gigante para a fase de grupos e merece estar entre a elite do futebol europeu. Seria muito bom para o futebol português ter três equipas na Champions: o FC Porto está lá por direito próprio, foi campeão e o Sporting , 2.º classificado do campeonato.