Lucas Pérez é o nome de jogador de futebol que não diz nada a muita gente. Porém, o seu exemplo é de um altruísmo excepcional.Lucas Pérez, jogador do Cádiz, pagou 500 mil euros do seu bolso para regressar ao Deportivo da Corunha. Lucas Pérez já tinha jogado no clube que sempre amou, agora voltou para ajudar o clube da sua vida.Colocar dinheiro do próprio bolso para voltar ao clube de sempre e das suas origens não é comum. O Deportivo da Corunha está a atravessar uma má fase e milita na 3.ª divisão.Recordo-me de jogadores que terminaram as suas carreiras no clube que lhes deu o ser: Carlos Tevez, Pablo Aimar. O Ronaldo já pôs a hipótese de voltar ao Sporting, Messi ao Newell`s Old Boys. Em Portugal Pepe é um exemplo de voltar ao FC Porto - clube da sua vida, em Espanha Cazorla regressou ao Villarreal.Porém, pagar do próprio bolso é incomum e de louvar. No fundo é um herói sem parangonas, e envia uma mensagem - o futebol nem sempre se move por transferências e dinheiro.O normal é um jogador aceitar uma oferta melhor e deixar o clube que o formou, o que fez Lucas Pérez é altamente louvável.Tenho a certeza de que nem todos os jogadores teriam entrado neste barco à beira do naufrágio.Há uns anos atrás, Buffon acompanhou a Juventus na descida de divisão devido a um esquema de manipulação de resultados. Outros jogadores da Juventus não quiseram jogar na 2.ª divisão e saíram.Ainda há gente que se move não por dinheiro, mas por valores e sentimentos. Num tempo em que o futebol passou de desporto a indústria, em que o Deus é o dinheiro.O exemplo de Lucas Pérez é algo que não ocorre todos os dias.Há também exemplos de jogadores com um enorme amor ao clube que nunca aceitaram ser transferidos e ganhar bom dinheiro: Totti da Roma; Müller do Bayern de Munique; recentemente Pepe que recusou ir para a Arábia Saudita fazer companhia a Ronaldo, provavelmente, indo fazer o contrato de uma vida tendo em conta os seus 40 anos.O próprio Pelé, no Brasil jogou sempre no Santos, só no ocaso da sua carreira é que foi para o Cosmos nos EUA.