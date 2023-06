O Manchester City conquistou a primeira Liga dos Campeões na sua história. Esta equipa milionária de Pep Guardiola, finalmente, conseguiu o almejado troféu. Foi a melhor equipa nesta competição, chegando a eliminar o Real Madrid, contudo este jogo da final não foi nada de especial.O Inter de Milão mostrou maestria a defender, já o tinha feito contra o FC Porto e Benfica. A pressão sobre os jogadores do Manchester City era muito alta à espera de uma falha para fazer o contra golpe.O jogo continuou quase sempre no mesmo tom, mas apareceu Bernardo Silva com aquele passe para trás e Rodri fuzilou a baliza do Inter de Milão.Lukaku falhou um golo de baliza aberta em que estava sozinho, mas também, evitou que uma bola entrasse na baliza do Manchester City. Lukaku ficará na história pelas piores razões, nesta final.Pep Guardiola conseguiu vencer uma Liga dos Campeões sem Messi. O mantra de Guardiola acabou, conseguiu vencer e convencer.Guardiola tornou-se o primeiro treinador a conquistar por duas vezes a Liga, Taça e Liga dos Campeões e é o segundo mais vitorioso da história com 35 títulos, apenas Fergusson o supera.Guardiola é um treinador excepcional, mas que teve mesmo muito dinheiro para chegar onde chegou. Isso aconteceu em Barcelona e agora em Manchester.Mourinho, para mim, é o único que o pode ofuscar e lutar de igual para igual. Isso aconteceu em Madrid e também na Premier League. Mourinho um dia disse, uma coisa que é verdade:" ter a posse de bola é uma coisa, outra coisa é marcar golos". Porém, desta vez marcou um golo.Guardiola tem talento, uma estrutura e ferramentas que o habilitam.Novak Djokovic voltou depois de ter sido impedido de disputar vários torneios, por não estar vacinado. A final de Roland Garros foi épica e estrondosa. Muitas vezes incompreendido, o patinho feio do ténis mundial pelas suas posições assumidas e pontos de vista, mostrou que é o melhor, porventura o melhor atleta mundial de todas as modalidades. Djokovic vence em qualquer piso: relva, terra batida e em cimento nos USA.Djokovic tem 23 "Grand Slam", mais semanas como líder do ATP ( seriam muito mais semanas se não tivesse sido impedido de participar em vários torneios e consequente perda de pontos), recorde de pontos numa temporada, primeiro lugar em Masters 1000, entre outros. A sua superioridade é tão grande, que o público muitas vezes é ingrato para com ele, e puxa pelo seu adversário.Tem 36 anos, mas vai ainda vencer muita coisa. Estarei atento a Wimbledon.