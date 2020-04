A nostalgia do desporto competitivo

Tenho nostalgia de ver futebol, ténis, basquetebol, ciclismo, MotoGP, Fórmula 1, etc.





No que concerne ao futebol, depois de tanto tempo, os futebolistas querem voltar a jogar e o mais rápido possível. Mas não se pode voltar a qualquer preço e de qualquer maneira.Agora que parece controlada a situação, o número de contágios e mortes, voltar a jogar será um risco calculado. E, será uma mensagem para os cidadãos, que lentamente e com responsabilidade podem voltar a uma vida, dentro dos possíveis, normal, sempre com afastamento físico, com máscaras e redobrados cuidados com a higiene.Pessoalmente, acho que há que ter mais um bocadinho de paciência e ter as condições mínimas para que se possa realizar um jogo de futebol. Como diz o provérbio: "a pressa é má conselheira", devemos dar tempo a que se encontre uma boa solução e um bom compromisso.Consegue-se viver sem futebol, mas pior. É o que sentem 4.000 milhões de adeptos em todo o Mundo, quiçá seja esta enorme massa humana que faz pressão para que o futebol volte depressa.O regresso do futebol é uma questão de tempo, porém há dúvidas que subsistem. Como se vão efectuar os treinos? Como será a competição?O futebol por muito que queiramos não vai ser o mesmo. No início, os jogadores não vão ter durante o jogo tantos contactos físicos, vão jogar outro futebol. Quando houver um canto, acho que os jogadores não se vão agarrar, auguro um futebol com menos contacto físico.O facto de não haver público, os controlos, as concentrações tudo vai ser diferente.Todo o material utilizado, a começar pela bola, incluindo a relva antes, a meio tempo e depois deve ser esterilizado.Todo o jogador que competir terá a famosa etiqueta Covid Free, assim como, o estádio por onde circula.O futebol é acção e está na hora de voltar com rigor e cuidado, mas jogando à bola.Esta pandemia pode ser a oportunidade de tornar o futebol diferente e procurar um modelo mais sustentável. Como é possível falarmos constantemente em milhões e após um ou dois meses, tantos clubes estejam em risco financeiro e quase todos fizeram grandes cortes?!A fragilidade e o viverem acima das suas possibilidades é confrangedor e preocupante.*escrevo ao abrigo do antigo AO