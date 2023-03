Alonso: sanção que deu em nada

Falamos das peripécias do futebol, mas a Fórmula 1 (F1) é muito parecida ou pior. No GP da Arábia Saudita, os comissários da FIA retiram o 3.º lugar a Alonso e no outro dia devolvem-no.Nesta corrida, Alonso esteve na ribalta, não só pela bela corrida que fez, mas pelas penalizações que sofreu. A primeira penalização 5 segundos, devido ao carro estar fora do local da grelha de partida. Um exagero, pois isso em nada beneficiou Alonso, nem pôs em causa a segurança dos outros pilotos, Alonso estava em 2.º lugar na pole position. Esta penalização foi cumprida nas boxes, aproveitando um safety car causado pelo seu companheiro de equipa Lance Stroll.A segunda penalização, quando Alonso foi às boxes para mudar de pneus e cumprir a penalização de 5 segundos, o macaco traseiro de um dos elementos da equipa tocou no Aston Martin. Os diligentes comissários deram 10 segundos de penalização e isso tirava-lhe o 3.ºlugar a Alonso e passava para o 4.º lugar. Porém, depois de analisar devidamente, deram o dito por não dito.Tocar num carro sem querer é muto diferente de estar a fazer algo no carro, para tirar qualquer tipo de vantagem. Tocar num carro não é equivalente a estar a trabalhar no carro.A F1 parece o futebol com o VAR! Não se pode demorar tanto tempo a tomar uma decisão e deve-se informar rapidamente o piloto, neste caso Alonso, para poder fazer alguma coisa e controlar a sua corrida de outra forma. É um caso de mau desempenho da FIA pela lentidão da decisão.Este GP da Arábia Saudita foi um grande prémio contra Alonso, mas felizmente não deu em nada.Este ano de 2023, as corridas têm sido mais espectaculares, muito por culpa de Alonso, que tem 41 anos, mas está numa forma incrível e é mais rápido que muitos pilotos de 21 anos. O seu Aston Martin está a dar cartas. Gostava muito que voltasse a ser campeão do Mundo.A F1 tem melhorado muito na componente do espetáculo e focado muito no esforço em tornar a F1 mais apelativa para o público.Porém a FIA está cheia de nuvens negras, recentemente li no RECORD que o antigo patrão da F1, Bernie Ecclestone disse que Hamilton não devia ter sete títulos e aponta batota em 2008 ( https://www.record.pt/modalidades/motores/formula-1/detalhe/ecclestone-diz-que-hamilton-nao-devia-ter-sete-titulos-e-aponta-a-batota-em-2008 ).Este senhor deveria estar preso, o Ministério Público de Munique, acusou formalmente Bernie Ecclestone, de ter subornado um antigo executivo do banco BayernLB, pelo valor de 44 milhões de dólares, para a venda das participações do banco alemão no negócio da F1. Todavia, Bernie Ecclostone fez um acordo milionário extra-judicial no valor de 100 milhões de dólares e livrou-se de julgamento por suborno em que poderia ser condenado, até 10 anos de prisão.