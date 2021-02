O Barcelona – PSG (1-4) foi um jogo que acentuou os problemas, de um passado recente, do Barcelona. O Barcelona transmitiu o trauma da goleada sofrida (8-2), o ano passado, contra o Bayern de Munique, que roçou a vergonha e pôs em causa o orgulho catalão. O Barcelona contra equipas europeias mostra insegurança, falta de potência e profundidade. O Barcelona está afectado por todos os acontecimentos recentes: saída eminente de Messi, adaptação aos métodos de Koeman, jogadores no ocaso (Busquets, Piqué, Jordi Alba) e eleições para a presidência do clube.





Messi já não é o que era, foi uma decepção, tristonho e sem capacidade de reacção, a sua cabeça já está fora do Barcelona. A ausência de Neymar adiou, de novo, a sua consagração como possível melhor do Mundo. Quem não deixou por mãos alheias a sua notoriedade foi Mbappé, que assinou um belíssimo hat-trick e fez lembrar com as suas arrancadas, deambulações e pelo seu próprio físico – Ronaldo, mas o brasileiro.Pocchettino armou o PSG com uma couraça defensiva implacável e uma capacidade de jogar no contra-ataque que desbaratinou a defesa do Barcelona. Koeman quando chegou a Barcelona disse que não havia intocáveis, mas não se compreende o que esteve a fazer Piqué em campo, vindo de uma ausência prolongada por lesão. Este Barcelona está em fim de ciclo.Só um milagre em Paris pode evitar a sua eliminação. O Barcelona foi ao tapete, só não levou KO porque no futebol não há impossíveis, só no final das duas mãos é que se faz as contas. Mas, acho muito difícil, o Barcelona vencer o PSG em Paris por 4-1 e haverá prolongamento, ou poder vencer por 5-2 e passar a eliminatória. Mesmo que o Barcelona vença por 3-0 não passa, pois, o PSG marcou 4 golos em Camp Nou.Neymar é um jogador excepcional, mas sinceramente não se deu pela sua ausência.Mas, fiquei com pena de ver a sua forma de provocador para com os defesas, a sua habilidade estonteante com um reportório técnico único que consegue quase sempre escapar dos adversários, que só o param à pancada. Todavia, poderia evitar estas situações, libertando a bola um pouco mais cedo. Por essa razão, um adversário lesionou-o e perdemos a sua magia.Fica para o jogo de volta. O PSG assusta e vai longe na Champions.Nota: O Porto agigantou-se e surpreendeu a Juventus. Ronaldo esteve muito escondido. O golo sofrido em casa pode ser fatal, basta à Juventus vencer 1-0. Vamos aguardar.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO