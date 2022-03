Benfica está vivo

1 - O Benfica está num lugar invejado ao passar aos quartos-de-final da Champions, onde não estava há 6 anos. Ainda bem, é importante para o ranking das equipas portuguesas e para tentar salvar a época. A nível nacional o Benfica não tem estado nada bem.O Benfica tinha empatado 2-2 na 1.ª eliminatória, mas como os golos fora deixaram de contar em caso de empate, estava tudo em aberto para o jogo na Holanda.O Benfica não foi melhor, tão pouco foi brilhante, mas mostrou ser eficaz e conseguiu passar a eliminatória. No futebol o que conta são os resultados.O golo de Darwin Núñez foi importantíssimo para a passagem da eliminatória. O Ajax dominou a partida em toda a primeira parte, mas mostrou falta de pontaria e isso no futebol costuma pagar-se caro.Otamendi e Vertonghen secaram Haller que na primeira mão tinha feito muitos estragos.Ao intervalo chegou-se com a sensação de alívio, o Ajax podia ter resolvido a eliminatória a seu favor. Porém, ir ao balneário permite mudar coisas e acertar a táctica, para dar a volta ao jogo. Chegou um momento do jogo, pensou-se que iria haver prolongamento e, tudo o que implica essa prorroga de tempo fora de casa.Mas, de repente, apareceu o golo de Darwin e tudo mudou. Este golo, para além de valer muito dinheiro, representa para o Benfica e Rui Costa um novo élan como performance desportiva.Sempre gostei de jogadores uruguaios tirando o Suárez que deu uma dentada a Chiellini que foi imperdoável. O Uruguai tem Cavani, Valverde, Bentancur, Cáceres e Godin que já acusam alguma veterania, Coates que joga no Sporting, entre outros.Há uma nova vaga de jogadores a começar por Darwin, Ronald Araújo, defesa do Barcelona e outros que mostram que o futebol uruguaio é promissor e dá muito jeito a clubes europeus.2 – Ronaldo ficou pelo caminho na Champions, depois de uma exibição soberba com um hat-trick contra o Tottenham. Messi já tinha ficado pelo caminho com uma exibição pálida ante o Real Madrid. Há uma mudança de ciclo perante o domínio destes dois colossos. Contudo eu espero que continuem a jogar, assim como, Ibrahimovic para meu gáudio e de muitos fãs. O futebol cada vez mais é estandardizado e é preciso haver génios e prodigiosos que façam coisas diferentes e únicas.O futebol espanhol está de parabéns com três equipas nos quartos-de-final: Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal.