Benfica excelente

1 - BenficaO Benfica fez uma excelente exibição e deu uma mão cheia ao Brugge, estimulado pelo estádio da Luz cheio e pelo ambiente criado, não teve dificuldades em passar aos quartos-de-final da Champions. O Benfica está nas 8 melhores equipas da Europa, e vai, estar nesse lugar pela 20.ª vez na sua história ( sexta em formato de Champions) e pela segunda vez consecutiva. O Benfica pode ter uma época histórica se vencer o campeonato e for o mais longe possível na Champions. Quem sabe chegar à final?!2 – PSGO PSG foi eliminado como é habitual, tem nas suas fileiras dois dos melhores jogadores do Mundo (Messi e Mbappé), que esta época pode unicamente vencer o campeonato francês ( Ligue 1). Por mais este desaire, Mourinho provavelmente estará a caminho de Paris para arrumar a casa.O Bayern mostrou estar muito forte, espero que não calhe ao Benfica ou ao FC Porto se for apurado.O Chelsea conseguiu o apuramento apesar da sua irregularidade. O Milan volta aos grandes palcos da Champions e pode ter de volta Ibrahimovic, que será fundamental nesta fase da época jogue ou não. A sua presença no balneário é fundamental.3 - DjokovicDjokovic, de novo, não pode entrar nos Estados Unidos, daí, perder o Master 1000 de Indian Wells (8 a 19 de Março). A razão é a do costume para Djokovic, não está vacinado contra a COVID – 19.As autoridades não aceitaram a petição de Djokovic para poder entrar nos EUA, mesmo sem estar vacinado.Tendo em conta, felizmente, a evolução favorável desta doença é ridícula esta interdição. Ainda, para mais, que a partir de 11 de Maio, é permitida a entrada no país de estrangeiros não vacinados.O ténis não exige contacto próximo e físico com quem se joga. E, tomadas as devidas precauções de contacto com outras pessoas tudo se poderia resolver. Djokovic não insistiu e aceitou a decisão com serenidade. Evitou, assim, outro caso do género do Open da Austrália. Dois senadores da Flórida pediram a Joe Biden, que intercedesse por Djokovic, para ser autorizado a jogar em Miami de 22 de Março a 2 de Abril.Mas, com franqueza, não me parece que Djokovic jogue em solo americano antes de 11 de Maio. Assim, vamos somente, vê-lo jogar no Open EUA, entre 28 de Agosto e 9 de Setembro.A sua ausência, além, da perde de competição e manter a sua forma física, pode ver o número 1 ATP passar para Carlos Alcaraz.Djokovic é um excepcional jogador de ténis, o melhor da actualidade, apesar de todo o tipo de adversidades que lhe colocam. Não duvido se perder o número 1 do ranking ATP, o recupere rapidamente.