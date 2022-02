Benfica, João Félix e Ronaldo

1 - O Benfica, neste jogo da Champions, procurava dar um rumo à sua época. O Benfica vem de um empate contra o Boavista em que esteve a vencer 2-0, mas deixou-se apanhar pelo Boavista.A Champions, com a nova regra, em que o golo fora de casa, em caso de empate, deixou de beneficiar a equipa que o marcou, permitindo uma maior tendência para atacar e tudo ficar em aberto nas duas eliminatórias.O Ajax era a equipa a calhar para o Benfica se agigantar e fazer um brilharete. O Campeonato já é uma miragem e um bom resultado podia redimir a má época a nível nacional.O Benfica começou logo a perder com uma perda de bola. A seguir, S. Haller teve a particularidade de marcar na própria baliza e corrigir com um golo na baliza do Benfica.Na 2.ª parte o Benfica empatou e esteve bem melhor. Está tudo em aberto para a 2.ª eliminatória.O Benfica tem um treinador, Nélson Veríssimo, educado, mas passa despercebido e não tem nervo. Se calhar, o Benfica ainda vai ter saudades de Jorge Jesus e das suas conferências de imprensa.2 - Procurei ver ora o Benfica – Ajax, ora Ronaldo e João Félix no Atlético de Madrid – Manchester United.João Félix marcou um golo espectacular merecedor dos maiores encômios. João Félix é um jogador reservado que o prejudica, mas dentro do campo quando está nos seus dias faz a diferença. João Félix é um jogador incompreendido que precisa que confiem nele e que quando as coisas não correm tão bem, não seja afastado. Simeone tem que gerir outros jogadores, como Suárez, mas João Félix é muito melhor e dá mais opções a este Atlético.O Manchester de Ronaldo, com a queda de uma grua perto do hotel onde estava hospedado, ficou assustado e trouxe esse estado de espírito para o jogo.Ronaldo não está bem, mas também a equipa não o serve e não pensa bem o jogo. A equipa não sai em contra-ataque e os médios ou pontas raramente o servem devidamente. Joga muito sozinho na área contra dois ou três defesas.Assim não vai a lado nenhum, nesta fase da sua carreira, que mais apoio precisava não o tem.O melhor para Ronaldo foi o resultado, empatar em Madrid é um excelente resultado. A eliminatória recomeça em Manchester como se estivesse em 0-0.