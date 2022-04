Benfica: penálti não assinalado

O Benfica este fim-de-semana ao perder em Braga, enterrou de vez a possibilidade de aspirar ao que quer que seja no campeonato, está a quinze pontos do Porto. Por este andar, tem que fazer pela vida para conservar o terceiro lugar, para ter acesso à pré-eliminatória da Champions para a próxima época. O Braga ainda está longe (9 pontos), mas não convém facilitar.Restava ao Benfica a Europa, todavia, tinha um duro osso para roer, porém com este resultado 1-3, pode começar a dizer adeus à Champions.O Liverpool é um colosso do futebol mundial com um orçamento estratosférico comparado com o do Benfica.Todavia no futebol não há impossíveis e o Benfica usando as armas que tinha, ainda, conseguiu com o golo de Darwin assustar o Liverpool, mas foi água de pouca dura. O penálti, que não foi assinalado sobre Darwin, daria muita esperança e poderia mudar o rumo do jogo e da eliminatória. Um resultado 2-2 seria magnifico e deixaria tudo em aberto para Anfield Road.Há uma falta nítida, que impede Darwin de prosseguir, mas o peso do nome Liverpool influencia nestas situações, infelizmente.Um jogo na Champions ganha-se no terreno do jogo por detalhes, mas depois, há os bastidores e a capacidade de ser influente. O futebol português, nessa matéria é muito pequenino.Por fim, veio o golo de Luis Díaz, ainda por cima ex-Porto, que enterrou de vez qualquer veleidade de apuramento.O futebol tem algo fascinante, a última vitória ou derrota não vence ou derrota o próximo jogo. O mais que pode fazer é levantar a moral ou desmoralizar uma equipa.Não nos podemos esquecer que o Liverpool já tinha vencido o Porto na fase de grupos. Klopp, um treinador experiente, que prepara ao pormenor o confronto com outras equipas, tinha Diogo Jota, Luis Díaz que lhe deram informações preciosas. O Benfica tinha mandado o Barcelona para a Liga Europa e sabia o que o esperava.Quando se olha para o plantel Liverpool até assusta: Mané, Salah, entre outros.Porém, a Champions é algo que faz com que os jogadores gostem de jogar e galvanizam-se perante a montra desta competição.Haja esperança, mas acho mesmo muito difícil. Resta ao Benfica sair com honra e dignidade e começar a preparar a próxima época.