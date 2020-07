Este ano de 2020 não haverá Bola de Ouro, o France Football anunciou que não será entregue por falta de condições adequadas pós-pandemia.





Não concordo! Concordaria se o futebol não fosse reactivado. Tem havido futebol, excelentes jogos com belos golos e muito disputados. Muito menos casos de arbitragem e muito menos polémicas.O futebol está mais limpo e sem ruído de fundo. Messi venceu o ano passado, todavia este ano pelo que está a fazer Ronaldo seria um putativo candidato e porventura um digno vencedor.As ligas de futebol principais à excepção da francesa estão a ser disputadas até ao fim. Não tem público, mas há futebol. Durante anos e anos joguei nas camadas jovens praticamente sem público (só ia ver a família e poucos amigos) e nunca deixei de jogar futebol, não era por isso que a competição era menos importante. Já fui a muitos casamentos sem música, a festa não deixou de ser interessante e os noivos não deixaram de ser felizes.Desta vez o France Football substitui os 4 troféus habituais, incluindo a Bola de Ouro, pela atribuição do onze ideal. O argumento que se pretende "proteger a credibilidade e a legitimidade do prémio também significa garantir que seja irrepreensível ao longo do tempo". A mim não colhe.Os jogos têm-se efectuado a um ritmo alucinante e Ronaldo vai perder uma oportunidade de chegar à sexta Bola de Ouro e igualar Messi. Nunca me esqueço que lhe roubaram uma Bola de Ouro.Ronaldo marcou 30 golos em 30 jogos, este fim-de-semana, ajudou a vencer a Lazio com dois golos, a Juventus está a um passo de ser campeã. Para além, de ser campeão em Itália, pode ainda tentar ser o melhor marcador europeu está a 4 golos de Lewandowski. Se o conseguir com certeza será o melhor marcador em Itália, actualmente, está empatado a 30 golos com Immobile. Em Agosto começa a fase final da Liga dos Campeões.Para já Ronaldo está em vantagem em relação a Messi, que não foi campeão em Espanha e está a ter uma época para esquecer. Pois, mas este ano não se atribui a Bola de Ouro!Ronaldo é um atleta muito cuidadoso com o seu corpo. Faz recuperação de última geração com câmaras hiperbáricas e crioterapia, a sua casa é um verdadeiro ginásio. E, não faltam os seus cuidadores pessoais, desde cozinheiros, até fisioterapeutas e termina com preparador físico pessoal. Todavia aos 35 anos podia fazer tudo isso, se não fosse um prodígio físico e um futebolista de eleição, não chegaria onde está – um dos melhores de sempre.