Bola de Ouro: nem Messi, nem Ronaldo

Não entendo os critérios da redacção do France Football?! Vamos lá explicar como tudo se processa. A redacção do France Football propõe 30 candidatos que podem vencer o prémio, votam 180 jornalistas seleccionados que elegem um total de 5 jogadores, em que a sua votação é 6, 4, 3, 2 e 1 a quem dão o seu voto, desde o primeiro até ao quinto. É inadmissível um jogador como Ibrahimovic não figurar nos 30 melhores.Gostava de saber o critério de escolha dos jornalistas? Não entendo muito bem o critério da escolha do melhor jogador? Deve começar pelo nível de jogo mostrado durante a temporada, tendo em conta os golos marcados, as assistências , o nível na sua equipa, a liderança na equipa e a sua influência com golos decisivos.O Barcelona a época passada fez um campeonato para esquecer, assim como, a Juventus, mas Ronaldo foi mais decisivo que Messi.A seguir coloca-se o valor dos títulos alcançados no seu clube e na selecção. A importância na equipa, a sua imagem pública dentro e fora do jogo, a apreciação pessoal e o marketing que rodeia o jogador. Deveria contar a performance do jogador independentemente disto tudo.Desse modo, Ibrahimovic nunca pôde vencer a Bola de Ouro, assim como, Henry Kane. Estão em equipas que não vencem títulos.É pena não terem em conta a adaptação de um jogador a uma nova equipa. Aí Ronaldo dá 10-0 a Messi que no PSG é um jogador vulgar e vai indo.Dar uma Bola de Ouro a um jogador que venceu a Copa América, nesse caso Dani Alves em 2019 venceu a Copa América e não ganhou nenhuma Bola de Ouro, e bem o merecia.É surreal ao não ser atribuído a Bola de Ouro a Jorginho que venceu a Eurocopa, ou a Lewandowshi com os seus golos ou a Benzema com o seu jogo no Real Madrid.Cada vez acredito menos neste tipo de prémios. Messi deveria ter tantas Bolas de Ouro como Ronaldo, por respeito ao futebol e à sua essência. Houve uma Bola de Ouro entregue a Messi por Joseph Blatter, que foi um autêntico roubo e um hino à vergonha, em que se provou a viciação na votação.Ronaldo quando saiu do Real Madrid, por represália, Florentino Pérez pôs a sua máquina de propaganda para dar o troféu a Modric e negá-lo a Ronaldo. Nesse ano, Messi nem figurou nos três primeiros.Não nos podemos esquecer que pela pandemia, em 2020 não houve atribuição de prémio e nesse ano Lewandowski era o favorito por títulos e números de golos, mas não foi atribuído.A Bola de Ouro deveria ter sido entregue a outro jogador sem ser Messi que não a mereceu, nem a Ronaldo que teve um desempenho na selecção e na Juventus inconstante.Para mim, e muitos portugueses, Ronaldo não é menos bom que Messi. Antes pelo contrário, é mais veloz, chuta melhor e um jogo de cabeça exímio. Perde para Messi com a bola nos pés, só isso. Ronaldo é mais completo que Messi, só não vê quem não quer.A minha escolha dos três primeiros na Bola de Ouro: 1.º Lewandowski( pelo que fez o ano passado); 2.º Ronaldo; 3.º ex- aequo Benzema e Jorginho.Ronaldo não venceu a Bola de Ouro, todavia nunca deveria ficar atrás de Messi, mas para Portugal e a maioria dos adeptos no Mundo ele é o melhor e ficará na história.Nota. Um exercido de memória na época 2020/2021 de Ronaldo: campeão da Copa da Itália e da Supercopa de Itália. Melhor marcador do Campeonato Europeu e do Campeonato Italiano. Melhor marcador do Manchester United nesta temporada. Tornou-se o melhor marcador da história do futebol em golos. Tornou-se o melhor marcador da história de todos os clubes do mundo. Tornou-se o melhor marcador e mais assistências na história do Campeonato Europeu. Este ano marcou 43 golos, na Liga dos Campeões em 6 jogos, já marcou 5 golos, muitos deles decisivos.Fundador do Clube dos PensadoresEscreve pelo antigo AO