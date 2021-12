Campeão do Mundo: Verstappen ou Hamilton?

1 – Aquando da morte de Ayrton Senna deixei de seguir a Fórmula 1, as corridas com os anos passaram a ser monótonas e sem aquele interesse e adrenalina, muito importantes num espectáculo desta dimensão.Max Verstappen é um piloto que tenta ganhar um título mundial tendo um carro inferior. A Red Bull está no lugar que está a discutir o título, isso deve-se ao virtuosismo de Verstappen. Quando apareceu chamaram-lhe o "novo Senna", Max Verstappen é muito bom, mas Senna é Senna.Verstappen é um piloto que nos faz ver um grande prémio de Fórmula 1, arrisca e dá tudo o que tem em cada metro da pista, roçando por vezes o limite. Se não fosse ele Lewis Hamilton já tinha, mais um campeonato do Mundo (8) no papo, sem emoção, sem interesse e sem rivais à sua altura.Lewis Hamilton é um piloto brilhante, parecendo um computador e torna-se implacável, ainda por cima, tem a escuderia Mercedes ao seu serviço que, consegue quase sempre colocá-lo na frente da corrida.Mercedes e Red Bull (motor Honda) estando em igualdade de circunstâncias Hamilton tem muitas dificuldades para se impor a Verstappen.Houve um acidente no GP Arábia Saudita, no passado domingo, com dois protagonistas e não um. Há a ideia que o Verstappen é o mau da fita e Hamiltom o bom da fita, que Verstappen nem sempre joga limpo e Hamilton joga limpo e é vítima das investidas de Verstappen. Hamilton não está habituado a ter concorrência e reage.No acidente Hamilton também foi culpado. Verstappen deixou passar Hamilton, eu sei, à sua maneira. Hamilton estava a tentar evitar passar para não ser ultrapassado, de novo, pelo DRS. Hamilton calculou mal e provocou o acidente. Fiquei com a ideia que teve um erro de cálculo, quando saiu do cone de ar.Infelizmente, a Fórmula 1 tem sido mais falada por sanções do que pelas corridas em si. Em Abu Dhabi, no Dubai, está tudo ao rubro, esperemos que os dois campeões acabem a corrida e gostava que Verstappen vencesse para bem da Fórmula1.Mas também pode acontecer que os pilotos colidam numa curva, ou tenham novo acidente e o título pode ser resolvido em tribunal.2 – Na Liga dos Campeões, a prova mais entusiasmante, que tem os duelos mais vibrantes do futebol, acima de um europeu e rivaliza com um mundial.O Benfica com a ajuda do Barcelona segue em frente, salvou a época e a tesouraria. O Benfica depois da derrota contra o Sporting ergueu-se, de novo. Porém, para ser campeão muita coisa tem que mudar e o Porto e o Sporting não estão pelos ajustes.O Porto ficou pelo caminho, mas merecia mais pelo que fez na primeira parte contra o Atlético de Madrid. Porém a experiência e matreirice fez a diferença. A segunda parte foi feia com muitas paragens, aglomerados e discussões. Houve pouco futebol, o árbitro teve dificuldade em segurar o jogo. O Porto após a expulsão de Carrasco não soube ter cabecinha e tirar partido dessa aparente vantagem.O Sporting, num jogo tranquilo, rodou a equipa e deu oportunidade aos mais novos e menos utilizados, e fez bem, com certeza foi uma noite inesquecível para esses jogadores.