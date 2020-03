1 - O campeonato nacional está ao rubro. O Benfica empatou em Setúbal, o Porto também escorregou e, não foi além, de um empate com o Rio Ave. Eu gosto assim do campeonato com emoção, incerteza no resultado e campos de futebol cheios, mas o Covid-19, pode estragar este final do campeonato. O futebol português bem precisa que o nível competitivo suba de qualidade. É pena as enormes suspeitas que recaem nos clubes de futebol e seus dirigentes. Costumo dizer que a política enferma de uma doença que é a partidarite, todavia, o futebol enferma de outra doença que é a clubite.





O Porto e o Benfica vão taco a taco, apesar do Porto estar em vantagem tem 60 pontos, ao invés, o Benfica tem 59. O Braga que está em 3.ºlugar tem 46 e já não tem hipóteses do que tentar manter-se no 3.ºlugar. O Sporting com todas as vicissitudes e convulsões a permeio com uma das mais caras transferências de um treinador a nível mundial. Rúben Amorim foi contratado por 10 milhões de euros. O Sporting está em 4.ºlugar com 42 pontos e pode ainda aspirar a subir um lugar. O Sporting ainda vive o fantasma de Bruno Carvalho e tudo que ele representou de mau para este enorme clube, com a massa associativa mais fiel e compreensiva que conheço.O Rio Ave, muito bem orientado por Carlos Carvalhal com 38 pontos, está em 5.ºlugar e tem que ter em atenção o Guimarães e o Famalicão, que têm 37 pontos.Devido ao campeonato português não ser top, só classifica o campeão para a fase de grupos da Liga dos Campeões , o 2.ºclassificado, vai à Liga dos Campeões, mas pode não chegar à fase de grupos, a quimera que se pode tornar realidade dos clubes para facturarem e aliviarem as suas contas tão depauperadas.O 3.ºlugar e o 4.ºlugar dão acesso à qualificação para a Liga Europa.O futebol português precisa de ser competitivo e atraente tanto a nível desportivo como noutras vertentes.Esperemos que com o término do campeonato não hajam as habituais jogadas de bastidores que tão má imagem dão ao futebol português. Esperemos que o próximo campeão nacional, o seja dentro das quatro linhas e sem factores exógenos.De outro modo, a imagem do futebol fica depauperada e com uma imagem tóxica.2 - Mourinho foi eliminado da Champions, mas o que é preocupante é a forma como foi vencido. A falta de um vasto plantel e as ausências de Kane e Son, debilitaram o Tottenham, mas não explica a falta de atitude, garra e acreditar. O efeito da sua chegada já passou, agora é preciso arregaçar as mangas.O Atlético de Madrid mostrou a fibra de que é feito os seus jogadores comandados por Simeone, que são verdadeiros guerreiros. Simeone merece ter passado a eliminatória e apeado o Liverpool que se mostrou cansado e sem soluções. O estigma de perder sempre na hora da verdade, ao vencer desta vez catapulta o Atlético de Madrid para favorito e mostra que o seu plantel é muito rico em soluções. A entrada de Morata e Llorente são o espelho disso, mas a maior diferença é que o Atlético de Madrid tem Oblak.