Carta a Ronaldo

Caro Ronaldo,Vou tratar-te por tu, apesar de não ter esse tipo de confiança. Porém, podia ser teu pai e como fizeste parte da minha vida nos últimos 20 anos, a minha familiaridade para contigo, dá-me esse direito. Peço desculpa pela ousadia.Ronaldo, eu no teu lugar vinha-me embora de vez. Queria lá saber das multas e do resto.Falta um mês para o Mundial, tomava a decisão de vir mais cedo para Portugal e iniciava a preparação no Jamor, com vista ao Mundial no Qatar.A dignidade de uma pessoa não tem preço. Tens dinheiro para pagar isso e muito mais.Antes do início da época, pediste e foste claro que gostarias de jogar a Champions, um direito de um jogador com o teu estatuto, como o melhor marcador desta competição.O Manchester United e o treinador não aceitaram e bloquearam a tua saída.Houve todo aquele reboliço com a tua possível saída para vários clubes que se gorou. Mas, melhor do que eu sabes que não te quiseram porque não tinham dinheiro para te pagar.A seguir veio a prepotência do treinador para te humilhar e achincalhar, com a cobertura da direcção do Manchester United.És uma figura mundial, este treinador não passa de um "figurantesinho" que se tornou falado e conhecido à tua custa.Até agora toda a gente se fartou de ganhar dinheiro contigo. Em 2003, entraste para a história do futebol mundial com a transferência mais cara de sempre de um jogador da tua idade ( 15 milhões).A seguir, em 2009, tornaste-te o jogador com a contratação mais cara do Real Madrid ( 96 milhões) . Mais tarde, em 2018, a Juventus pagou 112 milhões ao Real Madrid. Em 2021, o Manchester United pagou 15 milhões e mais 8 em objectivos. Eu nem falo na venda das camisolas.Por favor, vem-te embora. O futebol não tem memória, nem afecto.Precisas de encontrar uma equipa como o Milan que acolheu Ibrahimovic de braços abertos e o mantém mesmo lesionado, mas para isso precisas de um treinador como Stefano Pioli, que adapta a equipa aos jogadores.Este "treinadorzinho" do Manchester quer que tu faças pressing aos 37 anos quando tu mesmo com 18 anos nunca o fizeste. Um génio joga para a frente e guarda toda a sua energia para ultrapassar os defesas. Enfim!Este "treinadorzinho" é um beato do futebol e limitado com pele de cordeiro, mas é um lobo para contigo.Treinadores como Klopp, Mourinho, Ancelotti, Guardiola têm a sua filosofia de jogo, mas adaptam-se às características dos seus jogadores.Eu vou-me rir se tu fizeres um bom Mundial, num ambiente acolhedor, de respeito pelas tuas qualidades. Não te deixes abater e mantém a serenidade. Portugal precisa de ti, na selecção é Ronaldo e mais 10.Mantém a tua personalidade e postura. Como diz o provérbio português: "quem não se sente não é filho de boa gente".Mandar-te entrar a três minutos do fim é ofensivo, mostra prepotência, desfaçatez e insensatez. Fizeste bem, em ir para o balneário mais cedo. Só mostraste a tua discordância não prejudicaste o clube nem ninguém. O Manchester United venceu.Por favor vem-te embora, não jogues mais no Manchester United, és um senhor do futebol mundial que estás num grande clube, mas com um treinador míope e uma direcção que não honra a tua pessoa, nem o passado do Manchester. Rescinde o contrato, não te sujeites a esta "gentinha" mandar em ti, desta maneira.Agradeço-te todos estes anos que me deste tantas alegrias e de ter orgulho de ser português e não duvido que vais continuar a dar-me enorme gáudio e regozijo.Em qualquer canto do Mundo que vou, se falar em ti, toda a gente te reconhece. É incrível!Aceita um abraço e saúde,