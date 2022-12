Carta ao Pai Natal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Querido Pai Natal tenho vários pedidos para te fazer em relação ao futebol português.

1- Pai Natal vê se consegues que o José Mourinho venha treinar a selecção portuguesa de futebol. A seguir ao Ronaldo, é o nosso português mais conhecido além-fronteiras, com a sua ida para o futebol internacional e com os seus êxitos, abriu as portas a muitos treinadores portugueses. Por outro lado, é a pessoa ideal para arrumar a casa depois dos escombros.

2 - Pai Natal pede ao Ronaldo para que jogue mais um ou dois anos. É tão bom poder, ainda, ver um jogador desta classe.

3 - Pai Natal vê se consegues saber e explicar-me como há portugueses que preferem o Messi ao Ronaldo. Ninguém está a tirar valor ao Messi, mas Ronaldo é dos nossos e um jogador mais completo do que o argentino.

4 – Pai Natal ajuda Zlatan Ibrahimovic a recuperar da sua lesão, para ainda poder jogar pelo Milan. Será um prazer vê-lo jogar.

5 – Pai Natal explica-me como é possível haver em Portugal tantos programas de televisão relacionados com o futebol?! Não achas que são programas a mais!

6 – Pai Natal os comentadores de futebol na televisão, em vez de, serem apaziguadores e serenos, aumentam a escalada verbal e polemizam coisas sem nexo e sem assunto. O seu discurso de ódio e de escárnio e maldizer é contraproducente. Vê se consegues acabar com isso.

7 - Pai Natal esses programas de televisão, cada vez, têm menos audiência e há muita gente que detesta o tipo de linguagem, atitudes e comportamentos. Eu sou, um deles, já deixei há bastante tempo de ver painéis de comentadores desportivos. Não consigo conceber que um jogo tenha 90 minutos e os comentários sejam de horas!

8 - Pai Natal o futebol português não pode ser só, o FC Porto, o Benfica e o Sporting.

9 - Pai Natal o futebol português continua com uma doença que parece incurável: "clubite". Não se aceita, que outro clube possa ser melhor e vencer. Não se aceita, que outro clube pode ter um ou outro jogador melhor. Há o nosso clube o resto é bosta. Vê o que podes fazer.

10 - Pai Natal seria importante todos os clubes da 1.ªdivisão receberem valores semelhantes em publicidade e direitos televisivos, só assim o campeonato seria mais equilibrado e competitivo.

11- Pai Natal os árbitros têm grande responsabilidade na condução do jogo deveriam ter boas condições de treino e melhores salários.

12 – Pai Natal o VAR tem sido muito importante, mas o excesso de rigor ao nanómetro tira essência ao futebol, chega ao ponto de o desvirtuar A margem de tolerância deveria ser igual ao diâmetro das linhas brancas de um campo de futebol – alguns centímetros.

13 – Pai Natal peço-te para que o projecto Record siga com redobrados êxitos e afirmação no panorama jornalístico português.

14 - Por fim, Pai Natal peço-te que ajudes Portugal a fazer uma boa campanha no apuramento para o próximo Europeu de Futebol.

Recebe um abraço,

Joaquim Jorge"