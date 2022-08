E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

1 - Casemiro foi do Real Madrid para o Manchester United de forma surpreendente. Ele alega que não saiu por dinheiro, mas para abraçar outro projecto. A oferta irrecusável que veio do Manchester United, o maior cemitério de talentos da Europa. Casemiro não resistiu à tentação e trocou uma equipa sólida campeã por uma equipa desequilibrada, instável e com montes de problemas.

Ele deve ter falado ao coração de Florentino Pérez. Outros já o tinham feito como Pepe, Ronaldo, Sergio Ramos e Varane, mas foram-se embora. Só Modric ficou, mas porque baixou o seu salário.

Florentino Pérez vê sempre o dinheiro à frente de tudo e é ele que manda. O Real Madrid clube é mais importante que a equipa, a equipa é mais importante que o jogador, o jogador é importante só até certo ponto.

Esta forma de gerir o clube é de uma frieza brutal, a opinião dos adeptos e dos simpatizantes não conta para nada. Florentino Pérez colocou a decisão nas mãos de Casemiro e este não se fez rogado.

O problema é se ele será feliz em Manchester United? Mais rico será, com certeza, feliz vamos ver.

Ele alega que não foi por dinheiro, mas por novos reptos, porém custa a acreditar. Teve uma oportunidade única e não a desperdiçou. No Real Madrid ariscava-se a vencer tudo, com este Manchester United arrisca-se a perder tudo. Salva-se o ordenado.

Mas fez bem, em Madrid nunca se sabe com a concorrência de Camavinga, a chegada de Tchouaméni , não esquecendo a presença de Fed Valverde, poderia num instante ser-lhe indicada a porta de saída, sem renovação. O Real Madrid de Florentino Pérez não tem sentimentos e quando lhe acenam com muito dinheiro não hesita.

A propósito da saída de Casemiro que foi feita com elegância e classe. Para os lados de Barcelona não se olha a meios, a economia é que manda no futebol, jogadores que vêm como heróis e salvadores, de seguida, querem vê-los pelas costas à conta do orçamento e de terem comprado outros pseudo-heróis. Os jogadores parecem troféus. A coisa mais humilhante é um jogador sentir que está a mais: Frenkie de Jong; Memphis; Depay; Aubameyang; Umtiti; Braithwaite.

2 - Todos acham Ronaldo muito bom, mas ninguém o quer. Eu também gostava de ter um Aston Martin, mas não tenho dinheiro. Não o querem porque não têm dinheiro para o pagar. Foi para a Juventus e rendeu muito dinheiro ao Real Madrid. Voltou ao Manchester United e rendeu muito dinheiro aos cofres da Juventus.

E, antes, do Sporting para o Manchester United rendeu bom dinheiro, a seguir, do Manchester United para o Real Madrid cerca de 100 milhões.

Esta é verdade, o resto é conversa.