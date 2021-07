A Itália venceu a Espanha e está na final do Euro. Há um jogador que me encanta pela sua postura, simpatia e classe. Giorgio Chiellini, colega de Ronaldo na Juventus, é um grandíssimo jogador, em Agosto faz 37 anos, teve uma grave lesão no joelho, davam-no como acabado, mas tem brilhado nesta selecção.





Não é alheia a postura de Mancini que aposta numa mescla de jogadores mais velhos e jovens.Voltando ao capitão da selecção transalpina, Giorgio Chielinni é um senhor do futebol. Recordo-me num Mundial, em que Suárez lhe deu uma mordida e foi suspenso por 4 meses. Na altura Chiellini opinou que a punição foi excessiva e confessou que exagerou na reacção à mordida.A Itália e Espanha tiveram que jogar o prolongamento e houve um curioso momento em que Chiellini mostrou porque é mestre em administração de empresas pela Universidade de Turim.A sua postura descontraída, simpática foi o prenúncio que a Itália ia levar a melhor. Ao contrário Jordi Alba estava tenso e com ar apreensivo.As regras dizem que há dois momentos do sorteio: primeiro sorteia-se em que baliza se vai efectuar a série de penáltis; segundo sorteia-se quem começa a marcação das grandes penalidades.No primeiro sorteio os jogadores, neste caso, Chiellini ou Alba não escolhem cara ou coroa, é o árbitro que decide que lado da moeda escolhe a baliza para o lançamento das grandes penalidades. Viu-se na televisão que Alba pensou que havia ganho esse sorteio e que era ele a escolher a balizaAcho que foi aí, que a Itália começou a ganhar à Espanha. Chiellini, para além, de muito bem informado, mostrou calma, tranquilidade, humor e um à-vontade extraordinário num momento tão importante que se tornou desconcertante e avassalador.No final abraçou efusivamente Alba, até, parecia que já tinha vencido. Não tinha ainda vencido, mas ficou logo em vantagem. A Itália começou em primeiro lugar a bater os penáltis e estava na baliza onde os adeptos italianos se encontravam.No final, sorriu no princípio e no fim. E, bem merece, por tudo que tem passado: lesão grave e neste europeu já teve uma lesão e recuperou para voltar a jogar.Chiellini é um gentleman do futebol que nunca se cansa de enaltecer colegas como Ronaldo, ou adversários como Ibrahimovic.Temos de volta uma Itália fortíssima e uma Espanha rejuvenescida com novos protagonistas como Pedri e Unai Simón à cabeça.Vamos ter uma final Itália- Inglaterra.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO