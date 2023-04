1- Um treinador numa época tem que fazer muitas conferências de imprensa. Em Espanha, até agora, Carlo Ancelotti já fez 102. Em Portugal, Sérgio Conceição, Roger Schmidt e Rúben Amorim devem andar lá perto, distribuídas pelo campeonato nacional, Taça de Portugal, Taça da Liga e competições europeias.As competições ainda não acabaram e haverá mais conferências de imprensa.Não é fácil aparecer mais de 100 vezes perante a comunicação social e conseguir dizer coisas a propósito, até com repercussões no futebol e no dia-a-dia da sua equipa.Eu já vi treinadores a não responderem a perguntas, outros a responder a uma pergunta e logo de seguida saírem, aqueloutros aproveitarem a conferência de imprensa para enviarem recados à arbitragem, à federação, ao treinador adversário, a jogadores, aos próprios jornalistas e por aí fora. Uma conferência de imprensa dá para tudo, até para ajuste de contas.Como se costuma dizer, é difícil falar muito e não cometer erros.As conferências de imprensa se não trouxerem nada de novo ou interessante são unicamente para cumprir procedimentos e tornam-se cansativas.Este formato deveria ser revisto pois o grau de exposição, por vezes, não é aconselhável.Muitas vezes, um treinador numa final vai à conferência de imprensa e não diz nada, procura esconder o seu jogo, as suas ideias. Isto é, fala e não diz nada, simplesmente trivialidades e clichés.Uma conferência de imprensa, a existir, deve ser para dizer algo com conteúdo, de interesse para a opinião pública e, essencialmente, falar de futebol.O mestre de conferências de imprensa chama-se José Mourinho desde arrasar um jornalista (por, na altura, o treinador não utilizar Iker Casillas) a, mais recentemente, dar um porta-chaves a um repórter. As suas conferências de imprensa são cheias de significado e muitas vezes com humor.2 - IbrahimovicIbrahimovic continua uma série de lesões, faz com que esta época seja perdida e para esquecer. Para além da grave lesão no joelho, lesionou-se na selecção da Suécia e agora no aquecimento para jogar contra o Lecce. O homem anda com azar. Espero bem que não desista e continue. Gostava de o ver jogar e marcar uns golos. Ibrahimovic é daqueles jogadores que nos faz ir a um estádio ou acompanhar com interesse o jogo na televisão. E, gostava que continuasse no Milan, em vez de ir para o Monza ou outro clube da série A. Aos 41 anos é um guerreiro e um lutador e há muita gente como eu que ainda está à sua espera para o ver brilhar num campo de futebol.