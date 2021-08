Dani Alves e Messi

1 – Dani Alves ao regressar ao Brasil podia-se pensar que já não íamos ouvir falar dele, porém Dani Alves com 38 anos foi campeão praticamente de tudo na vida. Todavia, não se esqueceu que lhe faltava a medalha de ouro olímpica. Para se tornar exclusivo e o mais galardoado seria interessante tornar-se campeão do Mundo no Qatar em 2022.





Tarefa difícil, mas não impossível. O que tem obstado a Dani Alves estar sempre presente são as suas lesões, mas ele está aí para o que der e vier.Dani Alves tem o maior museu de títulos na história do futebol: 43 títulos. No jogo da final olímpica contra a Espanha, Dani Alves esteve sempre muito activo na banda direita, foi dele a assistência para um dos golos do Brasil, foi buscar uma bola que parecia perdida para fora da linha de fundo. Dani Alves foi importante nesta campanha pelos seus centros teleguiados e pela sua leitura de jogo e o seu controlo de bola.Ter jogado na Europa deu-lhe uma mentalidade ganhadora e experiência em grandes palcos que é muito útil a jovens jogadores.Messi foi um grande beneficiado do seu jogo no Barcelona. Tenho pena que Dani Alves nuca tenha jogado com Ronaldo. Isso esteve para acontecer na Juventus, mas não se concretizou. Ronaldo iria beneficiar das suas belas assistências.2 – Messi vai mesmo sair de Barcelona, o ano passado pouco faltou. Pelo que passou mais tarde ou mais cedo seria inevitável. O Barcelona está sem dinheiro e o seu salário é incomportável. Agora é que eu vamos ver o que Messi vale e é capaz?! Pela primeira vez vai para outra equipa que não se vai moldar a ele, está lá Neymar e Mbappé. Não me posso esquecer que o PSG é uma verdadeira astro-equipa, tem também Sergio Ramos e Di Maria.Só vedetas no PSG e isso levanta suspeitas. Como é possível cumprir o fair play financeiro? Sinceramente não entendo muito bem e gostava que isso fosse explicado pela UEFA. Enquanto isso não acontece vou passar a acompanhar mais amiúde o PSG e os seus jogos da Liga dos Campeões. Tenho pena da impossibilidade de ver Messi e Ronaldo na mesma equipa, seria maravilhoso e fantástico, são jogadores que se completam e dariam um show de bola inesquecível.*escrevo ao abrigo do antigo AO