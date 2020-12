Desporto para todos

1 – Com a Covid-19 houve a suspensão das actividades não profissionais: andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol. Só o futebol escapou. Eu que adoro jogar futsal e costumo treinar com alguns amigos e muitos conhecidos, estou impedido de o fazer.





Foi aprovado a semana passada na Assembleia da República, a retoma gradual da prática desportiva. Boa notícia! A prática desportiva é essencial à saúde, ao bem-estar e ao equilíbrio psíquico do ser humano.É importante para as modalidades amadoras, mas também para os jovens e, para quem o faz de modo lúdico. Estas restrições serão levantadas com os indispensáveis cuidados sanitários e é uma boa medida. Esta pandemia e a obrigatoriedade de se parar afectou quem gosta de desporto, desde o movimento associativo popular ao desporto de alto rendimento. Os jovens foram os grandes prejudicados, ainda recentemente, um aluno meu que joga nas camadas jovens de futebol, me confidenciou que este ano não ia haver competição.Tudo isto é negativo para todos e para a economia do país. Esperemos que possa haver público no futebol, dentro em breve. A Premier League já permite 2.000 adeptos. Num estádio de futebol tão amplo e arejado não se justifica a proibição total de público. Futebol com adeptos é um cheirinho de emoção de voltar à antiga normalidade.Ter medo e respeito à Covid-19 não nos pode paralisar de viver com cuidado, por isso se diz "mens sana in corpore sano". Não é fácil manter a mente saudável se este vírus nos cria situações de stress, pressão e expectativas.Esta pandemia provou que o futebol sobrevive sem público, as receitas da presença de público são ínfimas em relação às transmissões televisivas e publicidade. Contudo, o futebol com público é a cereja no bolo, no futuro não pode continuar à porta fechada nem à porta aberta, mas meia porta aberta.2 – Um jogo entre o Benfica e o Porto é sempre aliciante, ainda mais, quando é uma final (Supertaça) e está em jogo um troféu. Um jogo insípido, com muitas paragens e os jogadores sempre a discutir. Viu-se pouco futebol, somente a espaços. Pepe com máscara ou sem máscara é portentoso pela liderança e entrega. A vantagem do Porto conseguida na 1.ªparte permitiu-lhe gerir e aguentar. No aspecto táctico Sérgio Conceição também venceu Jorge Jesus, Luís Diaz entrou e deu o xeque-mate.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO