Dia 3 de Junho o futebol português volta em força. Não há fome que não dê em fartura, tanto tempo sem jogar e agora teremos 90 jogos em 54 dias, o que é uma coisa alucinante. Haverá jogos até ao dia 26 de Julho quase de forma ininterrupta.





Vamos ver como os jogadores reagem a esta sobrecarga e os adeptos não tenham a tentação de se acercarem dos estádios que terão as portas fechadas, só podendo entrar o pessoal que faz parte do staff das equipas e o pessoal essencial para que se realize o jogo de futebol.As coisas na Alemanha têm decorrido de forma pacífica e ordeira. Em Portugal é importante que haja segurança reforçada junto aos estádios, nos hotéis, nos aeroportos e nas estações de caminho de ferro, para evitar contactos. Nunca nos podemos esquecer que o distanciamento físico de 2 metros está em vigor e é para cumprir.O Porto está um ponto à frente do Benfica e vai visitar o Famalicão, a equipa do empresário Jorge Mendes. O Benfica tem tarefa mais facilitada, recebe o Tondela. O Porto está com azar perdeu Marcano por grave lesão no joelho nos ligamentos cruzados.Não nos podemos esquecer que o campeonato português conta com 18 equipas e uma das consequências da covid-19 é que perdeu um patrocinador de peso – NOS, que dava nome ao campeonato. Para a próxima época vão ter que procurar outro patrocinador e não vai ser fácil, tendo em conta a situação económica do país, em que todas as empresas estão em contenção de gastos.O Porto para este recomeço do campeonato pós-pandemia está em vantagem, não só porque tem mais 1 ponto, mas também, porque no confronto directo o Porto venceu nos dois jogos disputados com o Benfica. Isto quer dizer que o Benfica em caso de igualdade pontual quem vence o campeonato é o Porto. Deste modo, o Benfica não tem 1 ponto de atraso, mas 2 pontos para ser campeão, tem que superar o Porto em número de pontos.A partir da próxima semana já vamos poder ver os jogos pela televisão, via SportTV a pagar. Tivemos 2 meses de SportTV gratuita, mas agora acabou.As pessoas não se podem juntar mais de 10 e distanciadas, os adeptos não se podem juntar junto ao hotel onde fica a sua equipa.Nem todas as equipas vão poder jogar no seu estádio por falta de condições, o que é prejudicial para as equipas ditas "pequenas". Já não chegava jogar sem público e agora fora das suas instalações.Teremos o campeonato e a final da Taça de Portugal entre o Porto e Benfica.Na 2.ª divisão pela paragem forçada o campeonato ficou como estava a classificação e voltaram aos grandes o icónico Farense e o Nacional.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO