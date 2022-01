Djokovic, o mal amado

Eu no lugar de Djokovic pegava nas malas e vinha-me embora. Foi detido, visto como um criminoso, agora é um problema de papéis. O melhor é dizer: "Djokovic és persona non grata na Austrália".O governo australiano acossado esqueceu-se da reacção de quem o aprecia e segue. Não se pode dar permissão para entrar num país e depois recuar perante o medo da opinião pública. Nesse caso, dever-se-ia ter antecipado o problema.Todos nós sabemos que Djokovic é o mal amado do ténis, em relação a Federer e Nadal, todavia é um enorme jogador e número 1 mundial.A vacina é obrigatória para entrar na Austrália, mas existem isenções temporárias para pessoas que tenham tido problemas de saúde graves, que não possam ser vacinadas porque contrariam covid-19 nos seis meses anteriores ou tiveram uma reacção adversa à toma da vacina.O certificado de isenção médica foi outorgado por médicos independentes sob a alçada do ténis da Austrália e do estado de Victória onde se realiza o Grand Slam.Djokovic disse numa entrevista: " cresci nas montanhas e passei muito tempo com lobos, aprendi a ter a sua energia. Eles actuam de forma muito instintiva e vejo neles traços correspondentes em mim. Tenho a sensação que, de alguma maneira, são os meus guias espirituais".Este traço do seu carácter diz tudo. Djokovic está habituado à adversidade e até à solidão. Este episódio rocambolesco de ficar preso num hotel, no fundo só lhe vai dar mais força para enfrentar o que se segue – vencer o Open da Austrália, se puder jogar.A classe política, de forma populista, querendo tirar proveito, tendo em conta que vai haver eleições. Os australianos são os ingleses do outro lado do mundo que se julgam superiores a tudo e todos e só olham para o seu umbigo.Claro que ninguém está acima da lei, porém, pelo que li, Novak fez o que foi pedido para poder jogar o torneiro de ténis, independentemente de estar ou não vacinado.Novak Djokovic não está vacinado, mas antes de rumar à Austrália procurou indagar e saber da possibilidade de poder participar no torneiro que já venceu nove vezes. Recolheu informação com a organização do torneiro e com o estado de Victoria, onde se realiza o Grand Slam.Porém, um jornalista fez um Twitter e uma pesquisa da televisão disparou o sinal de alarme. Até essa altura não houve notícias do governo da Austrália.Djokovic passou de herói a vilão, como é habitual sempre que há um caso com ele - criminoso administrativo.O juiz Anthony Kelly mandou libertá-lo. No fim de contas quis dizer: o que é preciso mais para Djokovic poder entrar na Austrália, depois de cumprir com todos os requisitos?A tenacidade, o denodo e a razão triunfaram. Djokovic é feito de uma fibra de campeão, em vez, de recuar manteve-se e foi libertado.Com estas linhas não quer dizer que eu seja contra a vacina, antes pelo contrário. Todos os documentos científicos comprovam que é uma arma poderosa contra o vírus, porém, Djokovic não é um criminoso e quer contaminar outras pessoas, ele só quer jogar ténis.Para já ganhou um set (foi libertado), vamos ver se vence a partida (poder participar no torneiro). Todavia, a telenovela continua e há factos não esclarecidos.Penso que tudo isto é mau para Djokovic, é mau para o ténis, mas também é mau para o governo da Austrália