Djokovic positivo

Djokovic deu positivo por Covid-19, hoje em dia é algo normal, mas tendo em conta as circunstâncias em que aconteceu. É caso para pensar!





Depois de ver as imagens na televisão do "Adria ATP", não fiquei espantado. Gostava que nada tivesse acontecido, mas esta notícia é desencorajadora.Para além, de Djokovic deu positivo Coric, Troicki e Dimitrov. Tenho boa impressão de Djokovic um bom tipo e singular, é educado, agradável e frequentemente colabora com os estratos sociais mais baixos de Belgrado, sem publicidade e de forma discreta.Quando vi na televisão mais de 4000 pessoas a assistir umas perto das outras, sem máscaras e provavelmente sem gel desinfectante nas imediações. Disse para mim, isto tem tudo para dar mal, mas se correr bem e nada se passar seria bom. Mostrava-nos que era possível desconfinar no desporto e ter assistência.Apesar de Djokovic alegar ter tomado todas as medidas prescritas pelo governo, as coisas não correram bem e foi uma temeridade. Apesar de se ter respeitado o protocolo exigido pelas autoridades sérvias e croatas, viu-se imagens dos tenistas entre multidões, abraços, a dançar numa discoteca, sem máscaras e distância de segurança.O evento foi cancelado e fica alguma sensação de irresponsabilidade, que não se tomaram todas as medidas de precaução. Entretanto, Aleksandar Vucic do Partido Progressista Sérvio, que autorizou o "Adria Tour" de Djokovic, impôs-se de forma contundente nas eleições.Foi pena ter dado para torto e, no futuro há que tomar todas as precauções. Foi um mau exemplo que não se deve repetir.A ideia deste torneio era por uma boa causa, pretendia relembrar o pior da guerra dos Balcãs. Era uma maneira de unir e partilhar uma mensagem de solidariedade de cada país da região. O "Adria Tour" foi também pensado para ajudar os jogadores do Sudeste da Europa a recuperar seu lugar na competição enquanto o circuito oficial estiver parado.Ficou evidente que uma boa ideia se tornou, neste momento, uma má ideia.O vírus está debilitado, mas desafortunadamente continua presente. Esta lição é muito importante para todo o Mundo, incluindo Portugal. Não podemos relaxar e iludirmo-nos. Temos que aprender a suportar esta calamidade e viver com ela com restrições.Djokovic sabia os riscos que estava a correr, mas acho que não foi negligência, todavia arriscou, sonhou e saiu-se mal.Agora temos que tirar as devidas ilações.Isto faz-me lembrar quando dizemos aos nossos filhos para colocarem capacete para andarem de bicicleta. Eles não fazem caso, só quando caem é que aprendem. A seguir usam capacete sem nós lhes dizermos nada.Aprendamos com os erros, não podemos baixar a guarda.