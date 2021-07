Para mal dos nossos pecados Portugal foi eliminado. Fica no ar a sensação, que esta selecção está em final de ciclo, terá o seu ocaso no próximo Mundial.





Portugal com Ronaldo ganha respeito e capacidade de fogo, mas perde em circulação de bola e coesão defensiva. Ronaldo é único, mas condiciona todo o jogo de Portugal.Ronaldo com 36 anos, já não tem a frescura física de outrora e a explosão que o tornou diabólico no um contra um.Neste Europeu tem-se assistido a jogos emocionantes e com muitos golos. A presença de assistência torna este jogo único e maravilhoso.Há um senão, as paragens pelo VAR são excessivamente prolongadas e quebram o ritmo de jogo.Tanta coisa com o grupo da morte e Portugal, a seguir a França, depois a Alemanha já foram para casa. Tanta coisa e já foram todos enterrados.Tudo leva a crer que o campeão europeu vai ser uma agradável surpresa e não será um dos ditos favoritos.Há jogadores como Seferovic, que na selecção se transformam e transcendem. No Benfica jogava assim-assim, neste Europeu, tem sido determinante para a Suíça.O Europeu não se realizar só num país é bom para evitar aglomerações e evitar contágios, mas há equipas beneficiadas por jogar no seu país ou próximo do seu país. A Espanha, assim como, a Inglaterra são selecções muito beneficiadas.Portugal teve que jogar na Hungria contra o anfitrião, a seguir, em Munique contra a Alemanha.Fernando Santos tem que repensar a selecção, para sermos apurados, para o Mundial e iniciar uma transição geracional.Pepe com 38 anos é um absurdo de longevidade e um exemplo de tenacidade em campo.O Europeu sem Portugal, para mim, perdeu muito interesse. Portugal regressou à terra, é preciso resolver a pandemia e a crise económica que assola o nosso país.O futebol é alienante, mas a realidade é sufocante, com Portugal fora do Europeu os nossos governantes já não se podem aproveitar do êxito da nossa selecção.