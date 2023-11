FC Porto bem, Benfica mal

1 - O FC Porto encosta na frente do grupo ao Barcelona e pode ter uma palavra a dizer, na decisão de quem é o primeiro do grupo.O apuramento está praticamente consumado. O jogo com o Antuérpia foi assim-assim, e o melhor, foi o resultado (2-0).Pepe marcou um golo e tornou-se o jogador mais velho da história da Liga dos Campeões a fazê-lo (40 anos, 8 meses e 12 dias).Falamos muito da longevidade de Ronaldo, mas Pepe não lhe fica atrás em nada. A posição onde joga vai-lhe permitir dar muitas alegrias aos portistas e aos portugueses.O FC Porto vinha de uma dura derrota no campeonato frente ao Estoril, reagiu bem e venceu. No futebol uma vitória é mais moralizadora que tudo o resto.Na 2.ª parte, a expulsão de Ekkelenkamp facilitou ainda mais a vida ao FC Porto. Sérgio Conceição (filho) mostrou pormenores com o pé esquerdo muito bons e o seu cruzamento para Pepe foi excelente.2 – O Benfica em San Sebastian teve uma exibição desastrosa. O resultado (1-3) é enganador e lisonjeiro para quem viu o jogo. Logo no começo do jogo, a Real Sociedad marcou 4 golos, um foi anulado. Mas é extremamente preocupante a facilidade de romper a defesa do Benfica. O Benfica não pode pensar somente em vencer o FC Porto, tem que mostrar regularidade e consistência, em todas as provas que entra.Antes da meia hora, a Real Sociedad falha um penálti e poderia estar a vencer 5-0. Sorte para o Benfica, para não ser humilhado.O Benfica está fora do top 16 da Liga dos Campeões. O Benfica na 1.ª parte parecia um boneco nas mãos da Real Sociedad. Na 2.ª parte o Benfica entrou bem e marcou um golo, deu um ar da sua graça, mas foi sol de pouca dura.O Benfica perante este jogo está em depressão e tem que rapidamente dar a volta por cima.Neste tipo de jogos vem ao de cima a diferença de poderio das equipas espanholas, em relação às equipas portuguesas. A Real Sociedad, dificilmente luta pelo título em Espanha, ao contrário do Benfica, que é sempre candidato ao título e campeão muitas vezes.Nota: uma palavra de apreço para o Sp. Braga que deixou boa impressão contra o gigante Real Madrid. Se não falhasse o penálti, as coisas poderiam ter tido outro desfecho.