FC Porto caiu de pé

Fui assistir ao FC Porto-Inter de Milão, e realmente ver um jogo ao vivo é outra coisa. Lamentei a ausência de Pepe por lesão e Otávio por castigo. Dois jogadores que são um baluarte do jogo do FC Porto, quer pelo que jogam, quer pelo que incutem nos seus colegas. O ambiente é electrizante, realmente ser portista é uma forma de estar na vida.O jogo foi muito morno e só teve verdadeira emoção no período extra, em que o FC Porto podia ter levado o jogo para prolongamento. Dois remates ao poste aos 95 minutos diz tudo.Mandar duas bolas à trave por duas vezes em 10 segundos, quando o jogo estava prestes a terminar custa muito.O Inter de Milão controlou o jogo até aos 90 minutos, com consistência e manietando a progressão do FC Porto.Quem vê o jogo na bancada num plano superior apercebe-se que o Inter defendeu sempre com 5 jogadores: 3 centrais e dois laterais e, com um meio campo povoado para cortar as linhas de passe. Impressionou-me o guarda-redes Onana e a qualidade técnica de Dzeko a segurar a bola e dar aos seus companheiros a bola jogável. No FC Porto, Taremi é sempre muito bom e o guarda-redes Diogo Costa.Nestes 7 minutos extra, o FC Porto fez mais estragos do que nos 90 minutos de jogo.Desde o início vi como ia ser o jogo. O Inter ficou na expectativa, o seu plano era aguentar, tendo no seu subconsciente a vantagem de 1 golo. Este jogo punha em causa uma época quer para o FC Porto, quer para o Inter. O FC Porto resta-lhe a taça e o campeonato. O Inter tem feito um campeonato irregular, mas está nos quartos-de-final da Champions. O futebol italiano tem dois clubes da mesma cidade italiana ( Milão), na Champions: Milan e Inter.Uma palavra para Sérgio Conceição que não pode fazer mais do que tem feito. O FC Porto tem um plantel curto e com poucas opções, em caso de lesões ou castigos. Muito tem feito Sérgio Conceição, verdadeiros milagres, foram anos muito difíceis com o fair-play financeiro.Fiquei com a sensação que o FC Porto perdeu a eliminatória em Milão, na Champions qualquer pequeno erro paga-se caro. O FC Porto caiu de pé e podia ter eliminado o Inter, porém os detalhes, os pormenores fazem a diferença a este nível tão elevado.Há jogadores do FC Porto com pouca experiência na Champions, ao contrário de muitos jogadores do Inter. O orçamento do Inter de Milão comparado com o FC Porto é abismal. Muito faz o FC Porto com um orçamento tão limitado. Sérgio Conceição, apesar de, por vezes ter atitudes incompreensíveis e intempestivas merece o nosso respeito e reconhecimento de um trabalho laborioso e metódico, ao longo da sua passagem pelo FC Porto.O futebol português ficou somente com o Benfica na Champions, é um enorme desgosto para os portistas o não apuramento do FC Porto.Este ano a época do FC Porto não tem sido tarefa fácil e será uma época pouco conseguida.