O jogo Sporting-FC Porto em Alvalade, do último domingo, teve muita emoção, poucas paragens de jogo, o que é altamente salutar para o espectáculo. O Sporting diz adeus ao título e, tem que fazer pela vida para se classificar em 3.º lugar, com acesso às eliminatórias da Champions. O Braga já leva 46 pontos e o Sporting tem 38 pontos. Não vai ser fácil.Para além, da emoção foi um jogo vivo, rápido. O FC Porto não se rende e continua na perseguição ao Benfica, evitando que o Braga subisse ao 2.ºlugar. O FC Porto está a cinco pontos do Benfica e espera uma escorregadela do líder do campeonato.Os compromissos na Liga dos Campeões podem ter alguma influência para consumo interno no aspecto psicológico e índices de confiança. O Benfica joga com o Bruges e o FC Porto com o Inter de Milão.Um jogo bem interessante, em que o Sporting imprimiu sempre muita velocidade ao jogo, mas na hora da verdade claudicou. O FC Porto, com a lição bem estudada dada pelo mestre Sérgio Conceição, jogou em contenção e com a sua habitual frieza, foi feliz no golo de Uribe e procurou manter essa vantagem.Na parte final, o golo do Sporting que foi anulado, os adeptos jubilaram , mas a seguir veio o balde água fria pelo VAR. O futebol moderno tem destas coisas, festeja-se os golos duas vezes e passa-se num ápice da euforia à tristeza.Ao ver o jogo fiquei com a sensação, que o FC Porto de um momento para o outro, podia ficar a vencer. O FC Porto mostrou muita personalidade, confiança e serenidade.O Sporting mostrou alguma ingenuidade, insegurança e uma impetuosidade atacante não concretizada. Por vezes, vence-se um jogo sem atacar sempre, mas de forma eficaz.Rúben Amorim inventou um pouco, lançou Trincão sabendo que estava doente, teve que o substituir na primeira parte e na segunda parte meteu Esgaio e passado 15 minutos tirou-o.Um treinador não pode fazer uma maldade destas a um jogador. Nesse caso nem o devia ter metido. Um jogador é um ser humano, não é uma máquina. O argumento que primeiro está a equipa não colhe, pois, saiu derrotado. Perdeu o jogo e porventura perdeu um jogador. Enfim!Rúben Amorim tem é que pedir desculpas a todos os adeptos e simpatizantes do Sporting, pelas suas opções desastradas.Agora, percebe-se porque Rúben Amorim nunca quis Ronaldo, adora mandar e fazer o que lhe apetece, com Ronaldo isso não iria acontecer.Nota: o Benfica esteve muito bem contra o Club Brugge e tem tudo para seguir em frente na Liga dos Campeões. Agora era importante para o futebol português o FC Porto fazer uma boa figura contra o Inter de Milão. Sérgio Conceição conhece muito bem o futebol italiano, por ter lá jogado e costuma fazer bons resultados.