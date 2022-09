FC Porto perdeu e perdeu bem

Um jogo de futebol tem que ser entendido como uma disputa em que pode haver três resultados possíveis: vitória, empate ou derrota.Sérgio Conceição não aceita bem quando perde, está na sua essência e carácter. É um vencedor nato, já o era como jogador – na ala direita dava tudo e nunca desistia. Se calhar é uma estratégia para dar um sinal ao grupo de trabalho, para o manter inconformado e exigente nos índices de desempenho.O FC Porto é uma instituição de prestígio nacional e internacional, o seu treinador no final do jogo deve cumprimentar o seu congénere adversário, senão o quer fazer recolhe aos balneários. Não pode nem deve andar a tirar satisfações e a questionar a forma de jogar de Luís Freire, com aquele tipo de abordagem.Luís Freire fez o que qualquer treinador faria no seu lugar, jogar em contenção e gerir o 3-0 na segunda parte.Contudo, na conferência de imprensa devia escalpelizar as vicissitudes do jogo e, aproveitar para referir a forma de jogar do Luís Freire, com a qual não concordou. É diferente e é assim que deve ser. Também não é aceitável na conferência de imprensa Sérgio Conceição ser interrompido com o hino de apoio ao Rio Ave. É feio e a despropósito.Porém, neste jogo contra o Rio Ave, a culpa desta derrota é completamente do FC Porto. A primeira parte não acertaram nas marcações, não foram incisivos e, num ápice, em contrapé sofrerem três golos. Ficaram sem reacção.Na segunda parte apresentaram outra postura e forçaram o Rio Ave a jogar sempre perto da sua grande área.O penálti falhado por Taremi sentenciou a derrota do FC Porto. Se a bola em vez de ir à trave entra na baliza, havia tempo para dar a volta e corrigir os erros da primeira parte.Eu, sinceramente, vi um FC Porto acutilante e muito superior na segunda parte.Perdeu sim, mas os adversários não se podem vangloriar muito, também perdem ( Sporting) e vão perder mais jogos.Este campeonato mostra que as equipas se estão a aproximar, a metodologia de treino e as condições proporcionadas aos jogadores nivela o futebol português. E, ainda bem.Quanto a Sérgio Conceição é um excelente treinador, dos melhores a colmatar saídas de jogadores importantes e reinventar o futebol do FC Porto. Todavia tem que saber perder e ter mais calma.Eu sei que é a sua maneira de ser, mas a imagem que dá para fora não é a melhor. Nas competições europeias não o vejo a ser assim.