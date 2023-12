FC Porto prometeu, mas…

No grupo onde está inserido o FC Porto, o Barcelona é a equipa favorita. Porém a sua derrota contra o Shakhtar, foi inesperada e veio baralhar as contas do apuramento.O Barcelona resolveu a questão, venceu o FC Porto e o seu apuramento é efectivo. O FC Porto perdeu e tem que fazer pela vida no último jogo em casa. O FC Porto já tinha perdido com o Barcelona, em casa (0-1), mas fiquei com a sensação que podia ter feito melhor. Em Barcelona aconteceu algo semelhante.Estes jogos da Champions são de alto nível e onde todos os jogadores estão muito motivados, mas os detalhes fazem a diferença.O âmago deste jogo é que não há vitórias morais, apesar do FC Porto ter jogado bem e ter estado ao nível do Barcelona. As vitórias morais não dão pontos.O Barcelona é uma equipa muito forte em casa, mas mostrou alguma instabilidade e nervosismo, porém teve a sorte de marcar um golo, logo, de seguida, a ter sofrido um golo. Nem deu para o FC Porto saborear a vantagem.O que foi estranho é que, quem sentenciou a vitória contra a equipa portuguesa foram dois portugueses ( Cancelo e João Félix).O FC Porto encarou muito bem o jogo, e partia em vantagem, pois, à hora que jogava (20h), sabia de antemão o resultado do outro jogo do grupo. O Shakhtar venceu o Antuérpia e o FC Porto precisava de ter um resultado positivo. Tal não aconteceu.Os problemas internos do FC Porto não se estenderam à equipa, os jogadores tiveram um bom desempenho e isso pode funcionar como motivador e confiança para serem apurados.Aprecio o carácter e a mentalidade do FC Porto incutida por Sérgio Conceição.Está tudo em aberto para a última ronda. O estádio do Dragão vai encher para receber o Shakhtar.Sérgio Conceição tem sido o abono de família do FC Porto e de Pinto da Costa, se o FC Porto não for apurado para os oitavos-de-final da Champions, a frágil liderança ficará ainda mais vulnerável.O FC Porto está agarrado aos resultados, mas também a Sérgio Conceição.Nota: O Benfica começou tão bem e acabou mal, apesar de um empate com o Inter de Milão não é um mau resultado, mas para quem estava a vencer 3-0 é desolador.O Sp. Braga ainda está na corrida para os oitavos-de-final da Champions, mas mais certo para a Liga Europa.