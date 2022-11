FC Porto segue em primeiro na Champions

Desta vez, decidi ir ver um jogo de futebol ao vivo, que é algo completamente diferente de ver na televisão. Toda a vibração, o calor humano, os preparativos antes de se iniciar a partida são muito interessantes de se ver e sentir.As televisões com os seus directos encostados numa lateral do Estádio, a música para aquecer os adeptos e distraí-los antes de se iniciar o jogo.A minha curiosidade residia em ver Diogo Costa, um guarda-redes que tanto defende uma penalidade, como dá um passe para um avançado fazer um golo.Diogo Costa tem o recorde de ter defendido 3 penalidades na mesma edição da Liga dos Campeões (cá para nós foram 4 porque uma o árbitro considerou que houve invasão da área). Porém a nível interno defendeu 5 penalidades em 84 jogos.Do outro lado, estava Oblak outro enorme guarda-redes que no Dragão fez um punhado de defesas, assim como, Diogo Costa. Considero os dois guarda-redes dos melhores do Mundo.Diogo Costa é muito bom a jogar com os pés, quer com o direito, quer com o esquerdo e com uma serenidade que impressiona. A jogar a este nível é o n.º1 na selecção nacional, no Mundial.O Atlético de Madrid vive uma crise inédita, porém isso não tira brilho à excelente vitória do FC Porto e, de se ter afirmado no 1.º lugar do grupo, teoricamente pode evitar as melhores equipas da Europa.João Félix no Atlético de Madrid não tem hipóteses, com Simeone que só defende o clã sul-americano. Está desinserido e parece um corpo estranho naquela equipa que antigamente só defendia e agora nem defende.Uma coisa muito interessante para quem assiste ao jogo é a repetição dos golos nos ecrãs gigantes.Saí um pouco mais cedo para evitar o aglomerado de pessoas e nem vi o golo do Atlético de Madrid. Sem problema, cheguei a casa e vi os últimos minutos na televisão.Sinceramente, nunca pensei que o FC Porto ficasse em 1.ºlugar do grupo depois de um início tão comprometedor.Estar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões é prestigiante e muito bom para os cofres do clube.No final, veio-me à cabeça o seguinte: Taremi, Otávio e Diogo Costa estarão no FC Porto pouco mais tempo. O FC Porto sempre foi uma via de jogadores em trânsito que estão em ascensão e com capacidades acima da média.O FC Porto aos jogadores que teve e que os perdeu por os vender, talvez tivesse uma das melhores equipas do Mundo.Mas, o mercado é assim mesmo, a Liga Portuguesa não tem poder económico para manter jogadores virtuosos e talentosos.Resta-nos esperar pelo sorteio e ver quem vai calhar ao FC Porto.