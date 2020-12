Futebol europeu

1 - As ligas europeias contra todos os prognósticos têm ou tiveram líderes não habituais, esta semana houve jogos dos respectivos campeonatos. Em Itália lidera o Milan, em Espanha lidera o Atlético de Madrid, em Inglaterra liderou o Tottenham, em França lidera o Lille, em Portugal lidera o Sporting.





O habitual é estar na frente Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Inter de Milão, Liverpool, Arsenal, PSG, Benfica e FC Porto.Na Alemanha lidera o Bayern de Munique, o suspeito do costume e na Holanda o eterno Ajax.Em Portugal, a forma de estar de Rúben Amorim, apesar da sua saída conturbada do Braga, tem dado frutos. Sereno, pragmático e sem os tiques do futebol démodé.Em Espanha, o Atlético de Madrid de Diego Simeone voltou a reinventar-se com um novo sistema de jogo, deixou a defesa férrea, que parecia um muro. As novas contratações, como João Félix, evoluiu para um ataque continuado a toda a largura do campo e parece ter margem para melhorar ainda mais.Mourinho no Tottenham perito em dar a um clube o que ele não tem há muitos anos, fê-lo no Porto e no Chelsea. O Tottenham não vence a Premier League desde a época 1960/61. O seu estilo característico, com uma defesa sólida, pouca importância à posse de bola, mas com um contra-ataque frenético e eficaz, tem resultado. Esta quarta-feira, perdeu a liderança para o Liverpool com um golo aos 90 minutos.Em Itália, o Milan está de volta, Stefano Pioli conseguiu encaixar uma mescla perfeita entre o enorme Ibrahimovic e a juventude dos outros jogadores. Ibrahimovic parece que nunca mais acaba e a sua mentalidade ganhadora tem influenciado tudo e todos. Não nos podemos esquecer que o Milan já venceu sete Champions. A contratação de Ibrahimovic foi o melhor que aconteceu ao Milan e ao futebol em geral. Sente-se que o futebol italiano ganhou outra dimensão.Em França, o Lille de Christophe Galtier onde jogam quatro portugueses, José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka está a surpreender o gigante PSD de Neymar e Mbappé e companhia.2 – O sorteio da Champions foi madrasto para o FC Porto, a força da Juventus com a imperial Ronaldo é paralisante, mas não há vitórias antecipadas. O jogo Barcelona -PSG é o cartaz dos oitavos-de-final da Champions, oxalá Neymar esteja recuperado para enfrentar Messi. Na Liga Europa gostava que o Milan fosse o mais longe possível para ter o prazer de ver jogar Ibrahimovic, um jogador que prova que não há limites para ele.3 – O France Football decidiu este ano, não atribuir o Balão de Ouro devido à pandemia, mas aproveitou para atribuir o Balão de Ouro Dream Team. O jurado chegou a esta conclusão: Yashin; Cafú, Beckenbauer, Maldini; Xavi, Matthaus, Pelé, Maradona; Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo.Estas votações valem o que valem, quanto muito podem ser uma indicação. Jogadores que muitos deles já estão esquecidos na memória das pessoas, outros nunca os viram jogar, as condições de treino e a própria evolução do futebol. Vejamos, deixar de fora, Baggio, Eusébio, Giggs, Ronaldinho, Romário, Gullit, Baresi, Buffon, Ibrahimovic, Van Basten, acho incorrecto. Não é possível comparar o incomparável, daí, dava para fazer outra equipa ao nível dos escolhidos.