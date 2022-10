Futebol pela Europa

Um fim-de-semana em grande, com vários jogos interessantes: Manchester United-Newcastle com Ronaldo, Real-Madrid- Barcelona e Liverpool-Manchester City.No Manchester United, Erik ten Hag colocou Ronaldo de início porque Martial está lesionado. Um jogo morno em que se corre mais do que se joga. Na Premier League, a disputa, a luta e a velocidade superam a técnica e a criatividade.Ronaldo foi substituído, quem manda é o treinador como se costuma dizer, o que ele tem a fazer, é sair em Janeiro, encontrar uma equipa que o acarinhe e o ponha a jogar, com 37 anos já não tem muito tempo para jogar e brilhar. Esta quarta-feira contra o Tottenham nem jogou, e foi para o balneário mais cedo. O treinador, parece que, quis que Ronaldo ficasse para o humilhar e achincalhar. Não o queria informava o clube que o libertasse para outro clube. Agora dizer que o queria para fazer isto. É inadmissível e desrespeitoso. Ronaldo é uma figura mundial, este treinador não passa de um figurante que ousou colocar Ronaldo no banco por capricho, prepotência e vingança.O Real Madrid-Barcelona é o expoente máximo da rivalidade em Espanha. O Real Madrid começou a vencer e o Barcelona que vem de uma Champions tremida acusou o golo, mais tarde veio o segundo golo e tudo se complicou. Xavi quis mudar tudo e a velha guarda como Piqué e Jordi Alba estão a fazer-lhe a cama. Messi é sempre um fantasma presente, mas não explica tudo.O Real Madrid é um "case study" vai sempre buscar algo lá ao fundo para dar a volta a um resultado. A época mítica do ano passado na Champions dá-lhe uma força anímica suplementar. É um mistério e parece magia, em que Ancelotti limita-se a administrar com a sua "souplesse" única. Casimiro saiu e ninguém dá falta por ele. Esta capacidade de se reinventar e colmatar saídas é fantástica, Tchouaméni foi a boa solução.O Real Madrid vale pelo seu colectico, mas Benzema que se libertou do fantasma Ronaldo e Vinícius que quer superar Neymar são uma espécie de "doping" adicional e fazem com que o Real Madrid em qualquer jogo esteja sempre por cima e omnipresente. O Real Madrid pode estar a perder, mas no subconsciente do adversário paira sempre a possibilidade de poder dar a volta ao resultado.O Liverpool venceu o Manchester City e interrompeu a série de vitórias do City, esta vitória vai dar-lhe algum alento para o campeonato. Klopp foi expulso por manifestar veementemente discordância com o árbitro. Guardiola teve um desaguisado com os adeptos do Liverpool, quando foi anulado um golo do City precedido de falta. Guardiola ao bater ironicamente palmas aos adeptos que festejaram a anulação do golo, como de um golo do Liverpool se tratasse, foi vaiado incessantemente.O futebol é isto mesmo: paixão, alegria, ódio, nervos à flor da pele e vários protagonistas.Nota: Benzema venceu a Bola de Ouro, no Real Madrid qualquer jogador se sujeita a vencer este troféu, o caso de Modric, mas este é merecidíssimo.