GP Portugal Fórmula 1: mau para quem assiste

Hamilton é incrível parece um robot e a sua superioridade condena a Fórmula 1 a ser um tédio e estar sempre à espera que ele falhe ou não consiga vencer, para gáudio do espectáculo, da emoção e das ultrapassagens.





É verdade que Hamilton tem o melhor carro, a Mercedes não brinca em serviço, todavia Bottas tem um carro igual e não consegue superá-lo. O único que lhe fez frente Nico Rosberg, filho de Keke Rosberg, mas retirou-se prematuramente depois de ter sido campeão mundial na Fórmula 1.Um Grande Prémio desta envergadura e com preços exorbitantes pecou muto pela sua organização. Eu estive lá e senti na pele isso mesmo. Para além, da falta de condições, a organização preocupou-se mais em não permitir que entrassem garrafas de água, do que ter pessoal para sentar as pessoas nos locais destinados e devidamente separados. Vergonhoso, o serviço prestado. Os parques para estacionar os carros pareciam mais currais em terra batida e separados por cordas.Nas bancadas deveria haver mais écrans para se poder seguir a corrida que estava a ser transmitida na televisão e a Internet não estava acessível. Ir ver uma corrida deste nível, sendo a prova rainha da modalidade com preços a condizer, deve ser prestado o apoio logístico inerente: bons acessos, estacionamento decente, internet, apoio para os lugares, apoio alimentar e bebidas a preços decentes.O tempo de espera exige que organização perceba que as pessoas precisam de comer e beber, suponhamos que as pessoas chegam antes das 12h, a corrida começa às 13h 10m e termina perto das 15h.O problema de quem organiza este tipo de eventos vê a oportunidade de fazer muito dinheiro, os portugueses como adoram e são fãs de automóveis, não se importam com o resto. O que interessa é ter estado lá, da forma como se esteve e o que se passou não conta para nada. Todavia o entusiasmo e o interesse devem ser acompanhados do mínimo de condições.Felizmente que só começou a chover na parte final do grande prémio. Convenhamos que vários estádios de futebol em Portugal, ao nível de condições para os adeptos assistirem, estão a milhas à frente deste Autódromo Internacional do Algarve (Circuito de Portimão). O Governo de José Sócrates deu-lhe um estatuto de Projecto de Interesse Nacional, a inauguração teve a presença do Ministro da Economia, Manuel Pinho. Em Maio de 2012, foi noticiado que o autódromo estava à beira da insolvência.O autódromo carece de bons acessos, estacionamento decente, entrada no autódromo devidamente alcatroado e os adeptos não terem que ficar com os sapatos com carradas de pó.Um circuito que alberga a Fórmula 1 e a seguir a MotoGP tem que ter boas condições para os pilotos, mas também para quem assiste.Eu sei que é uma vez, mas que se torne essa vez um prazer e não um suplicio.