Ibrahimovic, adeus

Na entrevista que Ibrahimovic deu à 'Gazzeta dello Sport' fiquei com a ideia que não ia deixar de jogar. Na entrevista afirmou que ainda tinha algo a dar e que não pensava desistir.Este domingo fui apanhado de surpresa e entristece-me que tenha abandonado os relvados.Sempre pensei que iria tentar estar presente no Euro 2024. Porém, o Milan anunciou que não renovaria o seu contrato e, por fim, no final do jogo contra o Verona afirmou que não jogava mais futebol. Lamento, pois é alguém que aprecio como jogador e me fazia ver um jogo de futebol até ao fim, dos pés dele podia sempre fazer algo especial e marcante.O corpo de Ibrahimovic cedeu, a lesão no joelho foi determinante e perdeu praticamente uma época.Ibrahimovic ajudou muito o Milan, dentro e fora de campo, foi uma referência, tem uma mentalidade incrível, é um vencedor. A sua confiança é contagiante e ajudou com que o plantel do Milan, ainda jovem, entendesse muitas coisas.Não tenho dúvidas que fez com o Milan se sagrasse campeão a época passada, o Milan tivesse personalidade e jogasse de igual para igual com qualquer equipa. Ibrahimovic deu energia, força e vontade de vencerA cerimónia de despedida de Ibrahimovic, simples mas marcante, foi arrepiante, 70.000 adeptos a bateram palmas e a gritarem o seu nome, segui na televisão, vi muita gente a chorar inclusive Ibrahimovic que muitas vezes parecia de ferro e insensível.Não sei se o futebol está preparado para perder um jogador do nível de Ibrahimovic. A sua presença faz falta ao futebol e fiquei muito triste com o seu abandono, mas compreendo devido à série de lesões que o apoquentavam ultimamente.Ibrahimovic foi um dos melhores jogadores do séc. XXI e será difícil esquecê-lo.O FC Porto venceu mais uma Taça de Portugal, minimizou o não ter alcançado o título. Pensei que o jogo com o Braga fosse mais difícil. O FC Porto controlou o jogo do princípio ao fim.O FC Porto encerra a temporada com um triplete: Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga. A próxima época promete, se o plantel mantiver estabilidade.