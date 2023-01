João (in)Felix

João Félix teve uma evolução meteórica no Benfica, à qual se deve o seu talento, sentir-se feliz e acarinhado. Depois de uma bela época onde viria a conquistar o campeonato nacional, João Félix tornou-se um jovem muito cobiçado, pelo interesse de várias equipas europeias de topo. Acabou por ir para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros com 19 anos, sendo um jogador promissor.Porém, no Atlético deixou de ser feliz, durante três anos não se conseguiu afirmar e não passou de uma promessa, fez bons jogos, mas depois desaparecia. A forma de jogar de Simeone não o favorece e o Atlético de Madrid atravessa uma má fase, viu-se contra o FC Porto para a Liga dos Campeões.Sai pela porta de trás e foi emprestado ao Chelsea que é décimo na Premier League, para tentar relançar a sua carreira. Talvez consiga fazer algo mais, se tiver mais espaço e liberdade de mostrar o seu futebol. João Félix é muito bom na capacidade de servir os avançados, jogando solto.João Félix tem uma personalidade peculiar e aparenta ser um menino mimado.Esperemos que João Félix volte a ser feliz e faça ver o quão bom jogador é. É importante que não se perca. A intermitência nas suas exibições, anteriormente, deveu-se também a uma lesão no tornozelo que o apoquentava, porém, agora deve-se a não se sentir feliz pela má relação com Simeone que só vê os jogadores argentinos.João Félix no Benfica fez coisas espectaculares e ajudou a vencer o título. É um nove e meio que faz lembrar Roberto Baggio, mas para lá chegar, tem que ser humilde, trabalhador, não amuar, com espírito de sacrifício e muito esforço.O Chelsea pode ser a antecâmara para relançar a sua carreira. Um jogador que não esteja mentalmente bem não rende.Esperemos ter o João Félix dos velhos tempos, que seja feliz e alegre, a selecção nacional agradece, Roberto Martinez também e os portugueses idem aspas.