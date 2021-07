Os Jogos Olímpicos estão a ser para mim muito insossos e desinteressantes, há muitas desistências, estão muito longe de nós. O seu interesse é fraco e passa-nos ao lado. A cidade de Tóquio é no Oriente, bem longe, não há público e não há figuras que nos prendem a atenção.





A pandemia está presente em todo o lado, a diferença horária é enorme, algo que se queira seguir não é a horas convenientes, somente para quem tem insónias. Quando em Tóquio são 19h em Lisboa são 5h da manhã.Muito complicado seguir em directo! Vou vendo no Eurosport os resumos do dia, "Tokyo Today".Os portugueses, até agora, têm sido discretos, a Telma Monteiro foi eliminada precocemente, mas tem um historial digno. Porém, esta 5.ª feira tivemos uma alegria, Jorge Fonseca é medalha de bronze no Judo.Gosto de ver ao mais alto nível atletismo e ginástica, disciplinas que nem sempre sigo durante o intervalo dos jogos olímpicos. Todavia não há atletas carismáticos que façam a diferença. Estes jogos vão ficar marcados pelo abandono da ginasta americana Simone Biles. Realmente é inimaginável a pressão que tem um ou uma atleta para vencer.Como sigo durante todo o ano ciclismo foi interessante ver Carapaz vencer Pogacar na prova de estrada que o arrasou no Tour. No contra-relógio ver o ressurgimento de Roglic. Dumoulin foi segundo e vem de um hiato em provas, por problemas psicológicos. É sempre bom ter de volta altos ciclistas.No basquetebol, Kevin Duran não evitou que os EUA perdessem contra a França. A falta de estrelas e a Covid-19 tornaram os EUA vulnerável.O futebol vou seguir o Brasil com Dani Alves na ala direita um dos melhores defesas direitos do Mundo, agora com o avançar da idade, ala direita de ataque.As novidades destes jogos são as novas modalidades: skate, karaté, surf e escalada, para além, de derivados de modalidades já existentes, com a criação do basquetebol 3x3 e do BMX freestyle. Realça-se também o regresso do baseball e do softball, após uma interrupção que durava desde 2008.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO