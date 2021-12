Jorge Jesus, saída esperada

No jogo da Taça de Portugal, em que o FC Porto teve um início fulminante, o Benfica foi suplantado táctica e estrategicamente. Jorge Jesus, que estava numa situação periclitante, a sua continuidade ficou na corda bamba e acabou por sair. Jorge Jesus desde que regressou ao Benfica não venceu nada, daí, a sua saída era esperada.Não há melhor jogo para a despedida de 2021! O FC Porto é líder invicto, o Benfica precisa de despedir-se bem deste ano, em que vive um período atribulado. O Benfica é terceiro com menos 4 pontos e precisa de vencer.Jorge Jesus fez o favor de forçar a sua saída. Após críticas de Pizzi à atitude em campo contra o FC Porto, dos jogadores e de Jorge Jesus. O jornal Record escreveu que, Jorge Jesus ordenou que Pizzi passasse a treinar à parte, porém, os restantes jogadores revoltaram-se contra esta decisão, houve uma espécie de motim.O ambiente há muito que não era o melhor, não restou a Rui Costa destituir Jorge Jesus. Depois, de ter sido muito feliz no Flamengo, vencendo tudo que havia para vencer, voltou ao Benfica pela porta grande, mas sai pela porta pequena e detrás.A saída de Jorge Jesus tira pressão ao Benfica e até pode ser benéfico, as acções do Benfica em Bolsa subiram.Jorge Jesus da anterior passagem pelo Benfica foi bem sucedido e conquistou vários títulos. Jorge Jesus já deu muitas alegrias às águias, porém, Jorge Jesus ao rumar ao Sporting, eterno rival, muitos adeptos nunca perdoaram esse facto.Jorge Jesus é um bom treinador, mas como diz o provérbio:" pela boca morre o peixe", é arriscado falar demasiado e depois o que Jorge Jesus disse virou-se contra ele e, por tabela, contra o Benfica.Tenho pena que Jorge Jesus tenha saído do Benfica, penso que é o clube que ele mais gostava de treinar. A saída de Filipe Vieira também foi um óbice, Jorge Jesus era o seu treinador preferido.Jorge Jesus deve fazer um tempo sabático, antes de treinar outra equipa. É importante, por vezes, parar para reflectir.Por vezes, na vida parar é o melhor.