Ligas europeias

Este ano de 2022, que terá no seu término o Mundial no Qatar, segue o seu curso nas diferentes ligas. A liga portuguesa confirmou o bom momento do Porto e de Sérgio Conceição, voltou a vencer o Benfica, até teve direito a uma estátua no museu do Dragão.O Benfica com nova derrota e a uma enorme distância do Porto e Sporting vai ter muitas dificuldades em se encontrar. Jorge Jesus saiu e ia para o Flamengo, pode ir parar ao Atlético Mineiro. Eu no lugar dele, parava algum tempo para repensar a sua carreira e abraçar um projecto ao seu nível.Aqui ao lado, em Espanha o Real Madrid sucumbiu ante o Getafe de Quique Flores ( nosso velho conhecido), voltaram os fantasmas de ter muita dificuldade em vencer um campeonato. Vinicius não jogou , mas não é desculpa para uma equipa tão recheada de grandes estrelas. O Barcelona por este andar nem às competições europeias vai, a chegada de Dani Alves pode ser um tónico para sair do marasmo. Quem está a surpreender é o Sevilha de Julan Lopetegui ( também, nosso velho conhecido). Depois da bronca da sua saída da selecção espanhola para o Real Madrid, está lentamente a reabilitar-se e a dar cartas.Em França o PSG é o suspeito do costume, mas o tridente Mbappé, Messi, Neymar não tem funcionado por aí além. É de reconhecer que nem sempre têm jogado juntos por lesões ou outro tipo de impedimentos. A prova dos nove será com o Real Madrid para Liga dos Campeões. A um vencedor será muito difícil a derrota do outro, não tenho dúvidas que será uma final antecipada, é uma pena um deles ficar pelo caminho, mas inclino-me que o Real Madrid é uma equipa mais consistente e adulta. Será interessante ver Sergio Ramos jogar contra a sua equipa do coração ( segundo ele diz) e Messi jogar contra o Real Madrid, não pelo Barcelona, mas pelo PSG. O PSG é uma equipa fabulosa parece uma orquestra, mas toca mutas vezes desafinada. É, no fundo, um verdadeiro cemitério de grandes jogadores, que não conseguem singrar devido à abundância de jogadores.Na Alemanha, o Bayern Munique continua imparável com Lewandowski e o fiel Müller que personifica a mentalidade alemã e a recusa de loucuras nas transferências de jogadores.Em Inglaterra , sempre diferente, sempre emocionante, na época natalícia e de passagem de ano somos brindados com o Boxing Day, mas já deu para ver que Ronaldo está longe da sua forma e o seu Manchester United arrasta-se, mesmo depois de mudar de timoneiro. Ralf Rangnick como treinador interino, após a saída de Ole Gunnar Solskjaer. Interino quer dizer a prazo e está tudo dito.Em Itália, esta quinta-feira há um grande jogo, Milan-Roma, em que estarão frente-a-frente Mourinho que aprecio e Ibrahimovich que personifica o nunca desistir e tentar sempre. A Roma perdeu o adjunto de José Mourinho - João Sacramento, vamos ver se isso tem alguma influência no seu rendimento. Mourinho não tem um feitio fácil , mas tem vindo a recuperar a auréola com bons resultados. O Milan se este ano conseguir ser campeão será espectaculat pela capacidade de mesclar juventude e experiência pura via Ibrahimovic. Rafael Leão tem usufruído de imensos ensinamentos. O seu treinador Stefano Pioli é fantástico na gestão daqueles egos todos, principalmente do de Ibrahimovic.