Manchester United e Ronaldo

Quando escrevo esta crónica não me permite falar do Irlanda-Portugal, jogo importantíssimo para o apuramento de Portugal para o Mundial. Estou expectante como reage Ronaldo a mais uma derrota, agora, frente ao Manchester City? Espero que isso não o afecte.O Manchester United comandado por Ole Gunnar SolsKjaer não consegue encontrar a fórmula para vencer. O Manchester United perdeu 6 das últimas 12 partidas, as derrotas mais sonantes: 0-5 perante o Liverpool e 0-2 perante o Manchester City. Daquela equipa esfarrapada e sem fio de jogo, Ronaldo tem evitado o pior, com golos preciosos em momentos chave e decisivos.Solskjaer deu uma semana de férias a quem não foi à selecção do seu país, para ver se inverte a situação complicada por que passa o Manchester United.Solskjaer é boa pessoa, mas parece-me mole para tomar algumas decisões que são precisas tomar, a defesa é um buraco, a falta de Varane faz-se notar, o defesa central da selecção inglesa Harry Maguire tem comprometido a equipa, está fora de forma e muito lento. Depois, acho que o Manchester United tem jogadores a mais e como não podem jogar todos há insatisfação no balneário.Desde que chegou Ronaldo não joga Martial. Diogo Dalot e Alex Telles não têm muito espaço. O Manchester United tem um problema de excesso de jogadores e um treinador inconsequente que ainda não foi despedido porque o milagroso Ronaldo tem disfarçado todos os males.Apareceu na hora certa para safar o Manchester United diante da Atalanta na Liga dos Campeões ( 2-2), marcando um golo já nos descontos.2 – No dia 29 de Novembro será conhecido o vencedor da "Bola de Ouro", prémio instituído pelo France Football. Há 30 candidatos finalistas, em que se destaca Ronaldo, Messi, Benzema, Jorginho e Kanté.A Campanha para que vença, de novo, Messi é assustadora, mas pelo que tem feito no PSG nem nomeado deveria ser. Uma sombra do que foi, o que prova que numa equipa sem ser o Barcelona não é a mesma coisa.Benzema está a ser levado ao colo pela imprensa e pelo Real Madrid pela enorme massa de simpatizantes em todo o Mundo, assim aconteceu com Modric para vencer uma "Bola de Ouro" tirada a Ronaldo por ter ido para a Juventus. Jorginho pelo que fez no Campeonato Europeu pela Itália seria bem entregue, contudo Ronaldo pelo que é e tem feito bem merecia outra "Bola de Ouro". Aliás, para ficar empatado com Messi que ganhou uma "Bola de Ouro" imerecida, pela influência do corrupto Blatter. Ronaldo e Messi deveriam ter o mesmo número de "Bola de Ouro".Fundador do Clube dos Pensadores*escreve ao abrigo do antigo AO